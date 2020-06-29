Газета "Независимое военное обозрение" под заголовком "Союзнический долг и союзнические обязанности. С кем сегодня может дружить Россия" опубликовала рецензию военного журналиста Сергея Серова на изданную Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) книгу "Союзники" под редакцией Константина Макиенко.

Кто сегодня наши союзники? Какова степень их лояльности Москве? Кто из них самый надежный и верный? Готов ли кто сегодня не на словах, а на деле встать на защиту друга?

Эти вопросы в нашей стране после 1991 года почему-то считались неудобными для глубокого анализа. Однако понимать, на кого можно опереться в трудную минуту, просто необходимо. Хотя бы в целях уверенного самосохранения.

Похоже, первыми попытались разобраться в непростых взаимоотношениях Москвы и ее официальных союзников - Бишкека, Душанбе, Еревана, Минска и Нур-Султана (бывшей Астаны) эксперты Центра анализа стратегий и технологий. Выводы оказались очень интересными.

Центр подготовил и опубликовал уникальную книгу "Союзники" под общей редакцией Константина Макиенко. Печатный тираж ее - несколько сотен экземпляров, но в интернет-версии она вполне доступна. Книга уже вызвала горячую дискуссию как среди диванных экспертов, так и среди профессионалов. Хотя, конечно, работа компетентных аналитиков рассчитана в первую очередь не на массового читателя, а на тех, кто практически выстраивает геополитические реалии современной России и смотрит в будущее.

Авторы акцентируют внимание на том, что после царствования Петра I, когда Россия стала играть активную роль в европейской системе международных отношений, она почти всегда действовала на международной арене в составе коалиций. Причем в большинстве случаев совокупный потенциал России и ее союзников превосходил мощь наших противников.

Даже цивилизационно чуждый Западу Советский Союз, подчеркивает Константин Макиенко, не остался в одиночестве перед лицом нацистского нашествия. Социалистический СССР сражался с Гитлером в союзе с наиболее мощными в военном и экономическом отношениях капиталистическими государствами. После Второй мировой войны Москва возглавила сильный военно-политический блок стран Восточной Европы. Помимо официально закрепленных союзнических отношений с членами Организации Варшавского договора СССР имел весьма ценных и преданных партнеров - Куба, Вьетнам, Монголия и Южный Йемен.

А вот после распада Советского Союза Российская Федерация оказалась в уникальной внешнеполитической ситуации, которую политолог Дмитрий Тренин определил как "стратегическое одиночество". У нашей страны чуть ли не впервые в ее многовековой истории не оказалось настоящих союзников.

Парадокс заключается в том, что с правовой точки зрения это не так. Практически сразу после распада СССР в 1992 году была создана Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и участники этого блока - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан - формально стали военными союзниками России. Увы, именно формально. Хотя, если бы не ОДКБ, некоторые его участники могли просто исчезнуть как независимые государства или попасть под власть крайне экстремистских группировок. Спасла их Россия. Многие об этом помнят?

Сегодня партнеры Москвы по ОДКБ, считают авторы книги, являются скорее потребителями безопасности, а не ее провайдерами. Однако нельзя утверждать, что они играют роль только стратегического пассива, лишь потребляющего политические, дипломатические, военные и, самое главное, - финансовые ресурсы, которые им дает Москва. Все гораздо сложнее.

В книге рассматривается важность наших партнеров не только с точки зрения их военного значения, но экономического, демографического, культурного, географического потенциала и природных ресурсов. Дана весьма объективная оценка уровня общего интегрального союзнического потенциала наших военно-политических партнеров по ОДКБ. И она более чем интересна.

Кстати, такой подход оказался наиболее уместным в эпоху, когда конкуренция наций и государств протекает преимущественно в информационном, культурном и экономическом пространствах, а использование военного инструментария чем дальше, тем больше воспринимается в мире как нелегитимное.

Кто наш самый верный союзник не только в рамках ОДКБ? Практически каждый ответит - Беларусь. И будет прав. Но есть нюансы. Авторы "Союзников" это показали весьма детально. Что уже вызвало весьма странную реакцию среди отдельных пользователей интернета, считающих себя экспертами. Они почему-то посчитали, что получили подтверждение своим стойким убеждениям насчет того, будто Александр Лукашенко многие годы занимается одним - добивается от Москвы лишь финансовых преференций, ничего не давая взамен. Да еще не возражает против совместных военно-технических проектов с Украиной. Такие эксперты считают, что глава Республики Беларусь - чуть ли не главный враг России. А это совсем не так.

Нельзя переоценить то, что Белоруссия - единственная страна на территории бывшего СССР, где русский язык остается официально государственным. Это дорогого стоит. К тому же Минск всегда проявляет полную солидарность с нашей страной в голосованиях по антироссийским резолюциям в ООН.

А вот наш гораздо более сильный и стратегически важный союзник - Казахстан - давно взял курс на искоренение всего русского. Апофеозом стала смена кириллицы на латиницу. Фактом является и выдавливание русских специалистов со всех руководящих должностей.

К сожалению, история Казахстана мало кому известна. Авторы "Союзников" ее вспомнили. Не будем цитировать. Кому интересно - прочитают, тем более что эта история не только интересна, но и поучительна.

Парадокс в том, что казахстанские националисты, как и украинские, и все другие, ненавидят Сталина, обвиняя его во всех своих бедах ХХ века. Однако, когда во главе страны был император Николай II, казахи категорически не желали служить в российской армии даже в тыловых частях. Более того, они активно бунтовали и убивали русских на своих территориях во время Первой мировой войны. А при Сталине героически сражались бок о бок с русскими на всех фронтах Великой Отечественной. Во многом благодаря частям, сформированным в советском Казахстане, была выиграна Битва за Москву.

Мало кому известно, но до 1936 года этнические казахи именовались киргизами, а вся территория их нынешнего государства входила в РСФСР. Только с принятием 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР статус Казахской АССР был повышен до союзной республики. Она была выведена из состава РСФСР. И настоял на этом переделе именно Сталин. Если бы не он, огромная территория так бы и осталась степной окраиной Российской Федерации.

Между тем именно манипуляторы истории, что убедительно показывают авторы книги "Союзники", создали в Казахстане силу, способную без всякого майдана одномоментно изменить вектор развития страны. Вот только сами они не определились - в какую сторону. Америка, к которой тяготеет большая часть элит, далеко, а КНР, которую они боятся, близко. Объективно получается, что самый надежный союзник и гарант национальной безопасности Казахстана - Россия.

Но ведь надо как-то подтверждать свои союзнические отношения. А что делает Казахстан? Искореняет все русское. Активно развивает военно-техническое сотрудничество со странами НАТО. Никак не поддержал нашу борьбу с международным терроризмом в Сирии. И самое показательное - в ООН наш союзник Казахстан далеко не всегда выступает против антироссийских санкций, которые выносятся на голосование. Кстати, в отличие от Белоруссии и Армении.

Именно Армения сегодня является самым верным союзником России по всем объективным показателям. Эта маленькая страна, не обладающая какими-то природными ресурсами, смогла так выстроить свою внешнюю политику, что стала главной опорой Москвы на Кавказе. Более того, Ереван активно и публично поддержал действия Москвы в Сирии и даже направил в эту страну своих саперов, которые вели разминирование рука об руку с российскими военными.

О таких наших союзниках, как Киргизия и Таджикистан, в книге написано весьма содержательно, но мы на них не останавливаемся, чтобы не перегружать текст.

Работа "Союзники" не только солидна с научной точки зрения, но в какой-то мере провокационна. Москва традиционно относится к членам ОДКБ снисходительно. Им, в частности, периодически списывают миллиардные долги. Им по льготным кредитам поставляют новейшее вооружение. Им гарантируют военную помощь в случае активизации исламских боевиков. И руководители союзнических государств, похоже, абсолютно уверены, что так будет всегда.

Между тем Российская Федерация абсолютно самодостаточна. Как любил говорить император Александр III, у России только два надежных союзника - ее армия и флот. Так было в прошлом, так осталось и поныне. Кстати, если объективно оценивать союзнические взаимоотношения нашей страны во все времена - царские и советские, то всегда выигрывала от таких союзов отнюдь не Россия.