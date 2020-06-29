Войти
Военное обозрение

Иран продемонстрировал новый разведывательный беспилотник

707
0
0

Источник изображения: https://www.tasnimnews.com/en

Несмотря на изоляцию и противодействие коллективного Запада во главе с США, Иран продолжает разработку и производство военной техники. Как сообщает новостное агентство Tasnim, иранские специалисты разработали новый разведывательный беспилотник.

По данным агентства, в субботу Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) продемонстрировал новинки отечественной промышленности, включая новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мирадж-1" ( Me’raj-1). Согласно опубликованной информации, беспилотник имеет вес 35 кг, размах крыльев в 3,6 метра и способен подниматься на высоту свыше 3,5 км (3650 метров). При этом дрон способен находиться в воздухе более 10 часов, развивая скорость до 140 км/час. Передача данных производится на расстоянии до 150 км.

Кроме того, беспилотник может нести дополнительную нагрузку до 5 кг, не уточняя, какая именно может быть нагрузка. Существует вероятность, что дрон может нести определенное вооружение, но официально данная информация не подтверждена.

Среди других новинок, представленных командующим сухопутными силами КСИР генерал-майором Хоссейном Салами, были БТР-50, представляющий собой модифицированную версию бронетранспортера Макран с новой башней и улучшенным корпусом; пулемет Со'бан-1 - модифицированная версия российского пулемета РПД и наземная радиолокационная система, используемая для обнаружения наземных мин и придорожных бомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
БТР-50
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.01.2020
Politico (США): Трамп говорит о расширении НАТО на Ближнем Востоке
10.01.2020
"Пока действуют санкции": Иран не будет сотрудничать с США
07.01.2020
Стражи неба: насколько сильна система ПВО Ирана
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
18.04.2016
Американский лазер против российской «Сатаны»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"