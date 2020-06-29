Иран продемонстрировал новый разведывательный беспилотник

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Несмотря на изоляцию и противодействие коллективного Запада во главе с США, Иран продолжает разработку и производство военной техники. Как сообщает новостное агентство Tasnim, иранские специалисты разработали новый разведывательный беспилотник.

По данным агентства, в субботу Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) продемонстрировал новинки отечественной промышленности, включая новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Мирадж-1" ( Me’raj-1). Согласно опубликованной информации, беспилотник имеет вес 35 кг, размах крыльев в 3,6 метра и способен подниматься на высоту свыше 3,5 км (3650 метров). При этом дрон способен находиться в воздухе более 10 часов, развивая скорость до 140 км/час. Передача данных производится на расстоянии до 150 км.

Кроме того, беспилотник может нести дополнительную нагрузку до 5 кг, не уточняя, какая именно может быть нагрузка. Существует вероятность, что дрон может нести определенное вооружение, но официально данная информация не подтверждена.

Среди других новинок, представленных командующим сухопутными силами КСИР генерал-майором Хоссейном Салами, были БТР-50, представляющий собой модифицированную версию бронетранспортера Макран с новой башней и улучшенным корпусом; пулемет Со'бан-1 - модифицированная версия российского пулемета РПД и наземная радиолокационная система, используемая для обнаружения наземных мин и придорожных бомб.