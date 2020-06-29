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ТАСС

Очный этап отбора в отряд космонавтов России начнется в июле

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Итоги конкурса огласят в октябре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следующий этап отбора претендентов в отряд российских космонавтов начнется в июле, по его итогам отряд пополнят от трех до шести человек. Об этом говорится в статье в журнале Роскосмоса "Русский космос".

"Очный этап отбора должен начаться в июле <...> 28 претендентов (среди них три женщины) получили на него приглашение. Что касается победителей конкурса, то о них станет известно в октябре. По итогам очного этапа отряд космонавтов должны пополнить от трех до шести кандидатов", - говорится в материале.

Всего в рамках конкурса было принято 1 404 обращения. По состоянию на начало июня полный комплект документов предоставили 156 претендентов, среди них - 123 мужчины и 33 женщины.

В статье также уточняется, что 13 человек из числа подавших документы - работники космической отрасли, 11 - военнослужащие. "Интересно, что среди участников нынешнего набора оказались и те, кто пробовал свои силы в 2018 году. Таких всего 13 человек, но сколько из них мужчин, а сколько женщин - неизвестно", - отмечается в материале.

3 июня 2019 года в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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