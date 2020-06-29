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«Роскосмос» назвал небезопасным Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: НАСА

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX может представлять опасность для находящегося на его борту экипажа, утверждает редактор «Русского космоса» Игорь Афанасьев.

«Вместе с тем вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины. Более того, ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — пишет автор ведущего отраслевого печатного издания «Роскосмоса».

В критической по отношению к Crew Dragon публикации также утверждается, что космический корабль «трясло» после отделения первой ступени ракеты Falcon 9 от второй, а сам Crew Dragon у SpaceX получился переразмеренным и не способным обеспечить «некоторые элементы комфорта в такой деликатной теме, как санитарные услуги».

В июне космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка заявил, что занятие космическим туризмом объясняется необходимостью «Роскосмоса» выживать.

В мае состоялся первый пуск Crew Dragon с экипажем к Международной космической станции (МКС), который стал первый пилотируемым, проведенным НАСА, начиная с июля 2011 года. После этого и вплоть до последнего времени астронавтов на МКС доставлял «Роскосмос». Ежегодно госкорпорация получала от НАСА за доставку астронавтов на МКС около 400 миллионов долларов, которые обеспечивали финансирование российской пилотируемой космонавтики. Соответствующий контракт, предполагающий доставку одного астронавта на МКС за 90 миллионов долларов, завершается осенью.

«Русский космос» создан на основе прекративших публиковаться журналов «Новости космонавтики» и «Российский космос». Инициатива ликвидации двух изданий принадлежит главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. По словам руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко, «Русский космос» скорее должен быть «журналом с интересной подачей материалов для широкой аудитории», а не нацеленным на профессиональную аудиторию изданием.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
МКС
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