В «Роскосмосе» назвали недостатки корабля Crew Dragon

Созданный компанией Илона Маска корабль Crew Dragon, доставивший астронавтов на МКС, имеет ряд конструктивных недостатков и неудобств для членов экипажа. Об этом в субботу, 27 июня, рассказали в статье эксперты «Роскосмоса».

Они выразили обеспокоенность тем, что жидкостные двигатели системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. В «Роскосмосе также отметили, что для астронавтов может быть небезопасно соседство с парой тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых в двигатели системы аварийного спасения под давлением.

«Четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода», — пишут специалисты.

Они напомнили, что именно в ходе испытаний системы аварийного спасения в апреле 2019 года произошел взрыв корабля на наземном стенде.

Кроме того, «Роскосмос» поставил под сомнение целесообразность вместимости Crew Dragon, в котором могут лететь до 7 человек, в то время как NASA урезало экипаж до 4.

Эксперты также обратили внимание на неудобства санитарного обеспечения, так как туалет занимает всего 10 кубических метров и «прячется за шторкой», как было ранее на шаттлах.

Однако авторы статьи отметили и достоинства Crew Dragon. В их числе они называют «компактную и более надежную, чем Space Shuttle, пилотируемую ракетно-космическую систему, к тому же разительно отличающуюся от шаттла в эксплуатации в сторону меньших расходов».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с впервые созданным за девять лет в США пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. 31 мая корабль успешно пристыковался к Международной космической станции.

Астронавт NASA Боб Бенкен по прибытии на МКС рассказал о впечатлениях от полета.