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WarSpot

«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР

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Источник изображения: warspot.ru

Германия взялась за модернизацию своих устаревающих истребителей Typhoon. Вчера, 26 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Airbus объявила о подписании контракта на производство радаров Captor-E для Испании и Германии.

Контракт включает в себя 110 радаров для ВВС Германии и установочную партии из 5 единиц для ВВС Испании. Поставку планируется завершить к 2023 году. При этом сумма сделки не разглашается.

Радар Captor-E на истребителе Eurofighter Typhoon

Источник изображения: defenseworld.net

«Контракт на радар Captor-E является главным достижением для оснащения Eurofighter датчиками, которые обеспечивают сегодняшнее господство самолета и в сценариях угроз завтрашнего дня. С Eurofighter Германия и Испания инвестируют в прочную основу европейской противовоздушной обороны и в ведущий проект европейской оборонной промышленности», — рассказал Дирк Хок, генеральный директор Airbus Defense and Space.

В Airbus указывают, что конструкция планера Eurofighter Typhoon позволяет установить самый крупный радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), которым и является Captor-E. Таким образом Eurofighter Typhoon будет оснащен самым мощным в мире радаром среди истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Продукция
EF-2000
Компании
Airbus
Проекты
АФАР
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Отложены, сокращены или аннулированы
1 комментарий
№1
29.06.2020 10:17
Су-35С АФАР бы...
+1
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