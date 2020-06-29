«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР

Германия взялась за модернизацию своих устаревающих истребителей Typhoon. Вчера, 26 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Airbus объявила о подписании контракта на производство радаров Captor-E для Испании и Германии.

Контракт включает в себя 110 радаров для ВВС Германии и установочную партии из 5 единиц для ВВС Испании. Поставку планируется завершить к 2023 году. При этом сумма сделки не разглашается.

Радар Captor-E на истребителе Eurofighter Typhoon Источник изображения: defenseworld.net

«Контракт на радар Captor-E является главным достижением для оснащения Eurofighter датчиками, которые обеспечивают сегодняшнее господство самолета и в сценариях угроз завтрашнего дня. С Eurofighter Германия и Испания инвестируют в прочную основу европейской противовоздушной обороны и в ведущий проект европейской оборонной промышленности», — рассказал Дирк Хок, генеральный директор Airbus Defense and Space.

В Airbus указывают, что конструкция планера Eurofighter Typhoon позволяет установить самый крупный радар с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), которым и является Captor-E. Таким образом Eurofighter Typhoon будет оснащен самым мощным в мире радаром среди истребителей.