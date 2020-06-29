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Российская газета

Мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" вызвал большой интерес у военных

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Источник изображения: rg.ru

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс для боевой тренировки экипажей различных систем ПВО под названием 9Ф6021 "Адъютант" вызвал большой интерес у российских военных и даже за рубежом.

Об этом информагентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе разработчика комплекса - Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей").

Комплекс действительно получился очень интересным и во многом даже уникальным.

Первоначально "Адъютант" создавался только для обеспечения учебно-боевых стрельб зенитных ракетных комплексов "Тор". Однако в процессе разработки выяснилось, что новая мишень может решать гораздо более широкий круг задач. Ее можно использовать для тренировок экипажей практически всех зенитно-ракетных комплексов и систем - от переносных до самых мощных дальнего действия.

По словам разработчиков, в составе комплекса "Адъютант" пять видов мишеней - самолетного, вертолетного, ракетного типа и различных беспилотников. Имитация беспилотников, как считают специалисты, задача достаточно сложная. В "Куполе" с ней справились. Мишенный комплекс может имитировать как современные ударно-разведывательные дроны, так и самые примитивные, которые часто используют террористы на Ближнем Востоке. "Адъютант" также способен имитировать атаку роя беспилотников - и это очень важно, так как роевое управление большим количеством дронов, применяемых одновременно, относится к новинкам военной тактики.

Подчеркивается, что отличительной особенностью комплекса стала возможность создания разнообразных, труднопредсказуемых для зенитных расчетов траекторий полета "Адъютанта". Если используемые сегодня мишени имитирует полет только аэробаллистических целей, то новый комплекс создает видимость использования вертолетов, в том числе, в режиме висения. А зенитчики знают, что зависший вертолет часто становится невидим для радиолокационных систем, которые реагируют только на движущиеся цели.

Как сообщается, высота полета мишеней составляет 4 км при радиусе управления 40 км. В результате доработки топливной системы мишени высота полета может быть увеличена. На любом этапе полета в него можно внести коррективы - задать новые параметры, точки, маневры (пикирование, кабрирование, змейка).

Маневры осуществляются в автоматическом режиме. Мишенный комплекс сам выбирает тип маневра исходя из параметров скорости, направления ветра и т.д. Роль оператора сводится лишь к контролю и заданию программ полета.

При решении отдельных задач можно увеличить дальность полета на большие расстояния - до 300 км.

В отличие от многих комплексов, использующих для запуска различные виды ускорений - пороховые, газовые, сжатый воздух, для запуска "Адъютанта" применяется безопасная универсальная и простая в обслуживании эластомерная катапульта.

Еще одним существенным преимуществом комплекса является его высокая мобильность. "Адъютант" разворачивается и полностью готов к работе в течение двух часов с момента прибытия на любую точку.

Использование мишенно-тренировочного комплекса 9Ф6021 "Адъютант" вне всякого сомнения качественно повысит уровень боевой подготовки как экипажей мощных систем ПВО, так и отдельных операторов переносных зенитно-ракетных комплексов. В этом разработчики абсолютно уверены. И военные с ними согласны.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
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