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Военное обозрение

США намекнули Китаю, что Россия нацелила ракеты средней дальности не на Америку

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Источник изображения: Минобороны РФ

Соединенные Штаты намекнули Китаю, что российские ракеты средней дальности развертываются не против США, поскольку не смогут достичь их территории. Как заявил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли, учитывая выход России их ДРСМД, Пекину необходимо задуматься, против кого же развернуты данные ракеты.

По словам Биллингсли, Пекину необходимо присоединиться к российско-американским переговорам по контролю за вооружениями, так как Россия разрушила договор РСМД, "развернув батальоны ракет средней дальности 9М729". При этом он обратился к Китаю, заявив, что "эти ракеты территории США не могут достигнуть".

Где они развернуты? На кого они нацелены?

- заявил спецпредставитель США, добавив, что Китаю необходимо присоединиться к переговорам, "чтобы получить ответы на подобные вопросы".

Со своей стороны отметим, что обвинения России в ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не соответствуют действительности. Россия вышла из договора только после того, как Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора.

Ранее Россия и США провели консультации по ограничению вооружений. Переговоры проходили в Вене. При этом СМИ уличили Биллингсли в публикации постановочных фото с переговоров. Как сообщается, на снимках, представленных американским спецпредставителем президента США по вопросам контроля над вооружениями, были изображены не только флаги России и США, но и Китая.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
РСМД
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