Балтийский флот первым получил Боевое знамя нового образца

Официальный символ вручил начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон.

Церемония вручения прошла в Калининграде, в штабе Балтийского флота. Принял Боевое знамя нового образца командующий БФ адмирал Александр Носатов.

«Сегодня вам вручается самое дорогое, что есть в воинской части», – подчеркнул генерал-лейтенант Алексей Завизьон. Поздравив личный состав с важным событием, он отметил, что старейший флот России Боевое знамя нового образца получил первым. В ходе торжественного мероприятия была зачитана грамота президента Российской Федерации.

По традиции, накануне знаменательного события в соответствии с ритуалом состоялась церемония крепления полотнища к древку специальными гвоздями. Этой чести удостоились лучшие военнослужащие флота, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Боевое знамя – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть и славу, указывает на предназначение и принадлежность.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)