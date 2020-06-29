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Военно-промышленный курьер

«Марс» поставили на колеса

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Туле на параде Победы был впервые продемонстрирован подвижный разведывательный пункт ПРП-5.

В СМИ данное изделие именуется как бронированная разведывательная машина (БРМ) «Марс-2000». Новинка сконструирована на базе БТР-82А и оснащена модулем с разведывательной аппаратурой, радиолокационной станцией, пулемётом и средствами связи. 

Тульские конструкторы разработали для ПРП-5 модуль, который состоит из разведывательного оборудования на выдвижных мачтах, радиолокационной станции (РЛС), средств связи и пулемёта. Шасси для «Марса-2000» предоставила ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК, Москва). Речь идёт о популярном в российских войсках бронетранспортёре БТР-82А, принятом на вооружение в 2013 году.

В отличие от предшественников, ПРП-5 выполнен на колёсном шасси. Как полагают эксперты, в задачи «Марса-2000» входят скрытное наблюдение за противником и целеуказание для российского высокоточного оружия, говорит RT.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
РС-20
Компании
ВПК ООО
Проекты
Марс
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