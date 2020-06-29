Российский авианосец больше не будут сравнивать с паровозом

Тяжёлый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

В ходе модернизации «Адмирал Кузнецов» получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны «Панцирь», новые котлы, насосы, полётные системы и системы связи. Кораблю предстоит ремонт главных турбин энергоустановки.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова, единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вернётся в состав ВМФ России после ремонта в 2022 году.

Он отметил, что ремонт приостанавливали после пожара, произошедшего на корабле в декабре 2019 года. По его словам, смена подрядчика строительства сухого дока для ремонта корабля также не повлияет на сроки его сдачи. Рахманов также пояснил, что проблема с выделением чёрного дыма из трубы авианосца в результате ремонта будет полностью устранена.

«С учётом того, что замене подлежат все котлы, которые установлены на авианосце, больше чёрного дыма не будет. На самом деле была техническая проблема с регулированием подачи топлива, на тот момент на это не обратили внимание. На данный момент проблема полностью решена», — пообещал президент ОСК. 12 декабря 2019 года на авианосце «Адмирал Кузнецов», который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошёл пожар.