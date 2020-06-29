Легендарный Ми-24 модернизируют до уровня современных вертолётов

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Разработанный еще в советское время легендарный транспортно-боевой вертолет Ми-24 будет модернизирован и доведен до уровня современных вертолетов. Испытания новой версии будут закончены в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор АО "Рычаг" (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" КРЭТ) Алексей Панин.

Выступая перед журналистами, Панин пояснил, что в настоящее время модернизированная версия Ми-24 находится на этапе создания опытного образца. Заводские испытания вертолета начнутся уже в конце этого года, а закончатся, по планам, в первом квартале следующего года.

Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно-конструкторской работы: технический проект и разработка документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца. Опытная машина, как мы планируем, поднимется в воздух очень скоро, а в первом квартале следующего года мы планируем закончить заводские испытания

- рассказал он.

Как сообщается, в процессе модернизации Ми-24 получил новый бортовой комплекс обороны, позволяющий защитить вертолет от современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление. Кроме того, вертолет получил новую кабину, выполненную по принципу "стеклянной", новое пилотажное оборудование и систему управления.

Также сообщается о новой системе управления оружием и возросшей номенклатуре вооружения модернизированного Ми-24, но подробностей не приводится.

Оснащение вертолета Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с машинами последнего поколения, гораздо меньшими затратами по сравнению с закупками новых вертолетов

- подчеркнул Панин.

Ми-24 (по классификации НАТО: Hind — "Лань") — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — "Крокодил". Серийный выпуск начался в 1971 году. Вертолет предназначен для переброски подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых и огневой поддержки на поле боя.