Новый морской танкер за 2 млрд рублей разработают для российских военных

Спущенный на воду головной строящийся на ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" танкер "Владимира Мономах" проекта 114К (строительный номер 131010) класса Aframax. Большой Камень (Приморский край), 12.05.2020.

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны России выделило два миллиарда рублей на разработку нового морского танкера "Умба", говорится в материалах портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка малого морского танкера нового проекта". ОКР имеет шифр "Умба".

Работа должна быть завершена к 10 ноября 2022 года. В 2020 году планируется потратить 50 млн, в 2021 - 950 млн и в 2022 - один миллиард рублей.

Ранее в июне министерство разместило тендер на разработку модернизированной версии морского буксира проекта 22870 на ту же сумму.