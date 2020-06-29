«Это великий день для нашей страны»: в состав ВМС США вошёл корабль LCS-24 Oakland

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В состав ВМС США официально вошёл литоральный корабль «Окленд» - корабль прибрежной зоны. Речь идёт о корабле USS Oakland (LCS-24), который был спущен на воду 21 июля 2019 года. Церемония передачи боевого корабля в состав военно-морских сил США состоялась на верфи Austal (Мобайл, штат Алабама) 26 июня 2020 года.

Корабль «Окленд» относится к классу кораблей «Независимость». Его окончательный ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

В ВМС США отмечают, что корабль спроектирован так, что он способен выполнять боевые задачи не только в условиях относительного мелководья прибрежной зоны, но и в условиях океана. В частности, корабли класса «Независимость» ВМС США рассматриваются как корабли поддержки передового присутствия, сдерживания и контроля.

На данный момент на стадии постройки находятся ещё 4 корабля аналогичного класса. USS Oakland – это группа кораблей LCS. Корабль, который передан ВМС США, должен получить особое название. Он третий корабль указанного класса.

Руководитель программы LCS капитан Майк Тейлор:

Это великий день для ВМС и всей нашей страны. Состоялась передача будущего USS Oakland военно-морским силам. Этот корабль будет играть важную роль в реализации будущей морской стратегии нашей страны.

Корабль приписан к военно-морской базе Сан-Диего.

Его длина составляет 127,4 м, ширина – 31,6 м, осадка – 4,1 м, максимальная скорость – 47 узлов. Корабль вооружён ракетной установкой Evolved SeaRAM 11, а также корабельными артиллерийскими установками BAE Systems Mk 110 57 мм. Оснащён системами радиоэлектронного подавления. Корабли такого класса относят к кораблям низкой радиолокационной заметности.