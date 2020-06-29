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ТАСС

Источник: запланированная на 29 июня закладка десантных кораблей перенесена

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Построенная на территории ООО "Судостроительный завод "Залив" вертолетная площадка. Керчь, 27.05.2020
Построенная на территории ООО "Судостроительный завод "Залив" вертолетная площадка. Керчь, 27.05.2020.
Источник изображения: кадр из видео Igor Korsakov (via vk.com/milinfolive )

Новая точная дата пока не установлена

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Планировавшаяся на 29 июня закладка в Керчи на заводе "Залив" двух универсальных вертолетоносных кораблей - доков (УВКД) перенесена на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник, близкий к кораблестроительной отрасли.

"Закладки 29 июня не будет. Она перенесена. Точная дата не установлена, она пока плавающая. Завод к закладке готов", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе "Залива" сообщили, что на заводе, готовящемся к исполнению новых перспективных проектов, реализуется комплексная программа по восстановлению и модернизации его инфраструктуры.

В мае Минобороны России заключило контракт на строительство двух вертолетоносцев стоимостью около 100 млрд рублей. "Контракт подписан, его общая стоимость около 100 млрд рублей. Закладка кораблей должна состояться в ближайшие недели",- сказал тогда источник агентства.

Предполагается, что водоизмещение вертолетоносца составит 25 тыс. тонн, длина около 220 м. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее в СССР и России корабли подобного класса не строились.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
Минoбороны РФ
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