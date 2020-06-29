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Военное обозрение

В США обвинили Россию в выплате вознаграждений за убийство американских военных в Афганистане

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Источник изображения: topwar.ru

Россия предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих на территории Афганистана. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По версии, предложенной изданием, якобы "российское подразделение", "стоящее за попытками убийства и другими тайными операциями в Европе", предлагало боевикам запрещенной в России группировки Талибан вознаграждение за убийство американских военнослужащих из сил западной коалиции. При этом New York Times ссылается на источники, которым известно, что к таким выводам пришла американская разведка после многочисленных допросов террористов и боевиков в Афганистане.

Утверждается, что речь идет о событиях 2019 года, когда западная коалиция в Афганистане потеряла 20 американских военных погибшими. Однако, кто из них был убит "ради вознаграждения", до сих пор неизвестно.

Газета пишет, что в Белом доме якобы уже несколько месяцев рассматривают варианты "официального" ответа Москве на такие действия. Но источники затрудняются ответить, почему Вашингтон медлит с ответными действиями.

На данную публикацию уже отреагировали в России. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего неизвестно о каких-либо обвинениях со стороны США и их (обвинения) никто не предъявлял. Но, заметил Песков, если они поступят, Москва обязательно ответит.

Российское посольство в США, в свою очередь, призвало власти США остановить публикацию лживых новостей.

Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы как организатора убийств американских солдат в Афганистане уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне

- говорится в сообщении посольства

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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