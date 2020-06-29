Меркель призвала Европу задуматься о будущем без мирового лидерства США

Источник изображения: topwar.ru

Европе необходимо задуматься о собственной безопасности на фоне того, что США перестают быть мировым лидером и больше не смогут защищать европейские страны. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В своем интервью ряду европейских изданий Меркель заявила, что европейским странам необходимо всерьез задуматься о новой реальности, где Соединенные Штаты больше не стремятся играть роль мирового лидера. Она призвала Европу самостоятельно наращивать военный потенциал, а не ждать помощи американцев.

Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим

- подчеркнула Меркель.

По ее словам, американские войска в Германии не только исполняли роль защитника стран НАТО, но также защищали интересы Вашингтона. Меркель пообещала продолжать наращивать военные расходы Германии, сохранив "приверженность НАТО" и "ядерному зонтику". При этом она призвала европейские страны увеличить расходы на оборону.

Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов), чем во время холодной войны

- подчеркнула она.

Ранее Меркель уже выступала с критикой США и призывала Европу "больше думать о своей защите" и не надеяться на американскую армию.