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Известия.ru

Опубликовано видео перехвата военных самолетов США над Черным морем

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-30 трех американских самолетов-разведчиков над Черным морем. Инцидент произошел в пятницу, 26 июня. Военные Южного федерального округа зафиксировали приближение к российским границам патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135 ВВС США.

На перехват и сопровождение вылетел Су-30, при приближении которого американские военные самолеты изменили маршрут и удалились от границ РФ.


Накануне Минобороны отметило, что за неделю у российских рубежей разведку вели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват 19 раз.

Оборонное ведомство не раз указывало на повышенную активность самолетов НАТО и США у границ РФ.

Так, 19 июня истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем. Нарушения российской границы допущено не было.

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Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
МиГ-31
Су-30
Су-35
Проекты
NATO
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