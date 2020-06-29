Опубликовано видео перехвата военных самолетов США над Черным морем

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-30 трех американских самолетов-разведчиков над Черным морем. Инцидент произошел в пятницу, 26 июня. Военные Южного федерального округа зафиксировали приближение к российским границам патрульного самолета Poseidon, стратегического самолета-разведчика RC-135 и заправщика КС-135 ВВС США.

На перехват и сопровождение вылетел Су-30, при приближении которого американские военные самолеты изменили маршрут и удалились от границ РФ.

Накануне Минобороны отметило, что за неделю у российских рубежей разведку вели 35 иностранных самолетов-разведчиков. Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват 19 раз.

Оборонное ведомство не раз указывало на повышенную активность самолетов НАТО и США у границ РФ.

Так, 19 июня истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Охотским морем. Нарушения российской границы допущено не было.