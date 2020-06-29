Единственная женщина-космонавт «Роскосмоса» отправится на МКС в 2022 году

Единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию. Об этом 26 июня сообщил «Роскосмос».

«Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года», — говорится в сообщении в Twitter.

В 2017 году Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

До этого в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

23 июня в РКК «Энергия» сообщили, что в 2023 году на МКС отправятся двое космических туристов.

Планируется, что один из участников полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.