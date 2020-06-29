НеПРОшенный гость: Япония отказалась от комплексов Aegis Ashore из США

Токио предстоит искать новые возможности для защиты от северокорейской ракетной угрозы

Власти Японии приняли окончательное решение отказаться от приобретения американских комплексов береговой противоракетной обороны Aegis Ashore. Формально такое решение в Токио связали с тем, что, несмотря на доработку ПО, система может быть опасной — ракетные ускорители после запуска могут упасть на жилые районы. Однако в действительности свою роль могли сыграть и совсем другие факторы, например финансовые. Подробности — в материале «Известий».

Без наземной ПРО

Япония официально отказалась покупать и размещать на своей территории два американских береговых комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. О таком решении министр обороны Таро Коно объявил 25 июня, пояснив, что отказ связан с единственной причиной — заботой о безопасности граждан. Дело в том, что, несмотря на модернизацию программного обеспечения комплексов, военные так и не смогли гарантировать того, что ракетные ускорители после запуска упадут в море или в незаселенных районах и не будут представлять угрозу для жилых кварталов в двух префектурах — Акита и Ямагути — на острове Хонсю. Впрочем, местные власти и жители районов предполагаемого базирования комплексов были вовсе не в восторге от такого соседства.

Заявлению министра обороны предшествовало заседание Совета национальной безопасности страны, который возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ. Именно на этих консультациях и было принято непростое решение.

Министр обороны Японии Таро Коно Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO

Сограждан Коно поспешил заверить в том, что власти страны продолжат заботиться об их безопасности — в том числе о защите на случай возможных ракетных пусков Северной Кореи. Премьер Абэ неделей ранее, когда Япония объявила о приостановке процесса размещения американских систем, обещал, что уже летом начнется обсуждение разработки нового курса национальной стратегии в сфере обороны (ее предыдущий вариант был принят еще в 2013 году). «Основным моментом ее пересмотра будет решение вопроса, должны ли у Японии иметься возможности для нанесения удара по базам неприятеля — об этом заговорили после недавнего заявления Абэ о том, что он хотел бы изучить этот вариант в рамках консультаций по вопросам национальной безопасности», — пишет Japan Times. Впрочем, для реализации этих опций Японии, скорее всего, потребуется внесение изменений в конституцию.

С оглядкой на Пхеньян

Решение о покупке батарей Aegis Ashore было принято Японией в 2017 году. Целью приобретения этих систем называлась защита от северокорейских ракет. Сейчас Токио «не может продвигаться дальше с этим проектом, но угрозы со стороны Северной Кореи никуда не исчезли», признал глава военного ведомства.

Для решения соответствующих задач в составе японских Сил самообороны есть несколько эсминцев, оснащенных системой Aegis морского базирования. Впрочем, как заявил Коно, полагаться только на них в Токио не собираются. «С учетом разработки Пекином и Пхеньяном новых баллистических ракет, которые сложно перехватить, Японии необходимо «подумать о том, что делать (в плане реагирования на подобные угрозы) в средне- и долгосрочной перспективе, заявил министр», — отмечает Japan Times.

Японский эсминец Haguro Источник изображения: Фото: twitter.com/Alsace_class

Пока же, добавил Коно, страна для защиты от ракет будет полагаться на эсминцы с ракетами-перехватчиками (последний в серии из восьми таких кораблей — Haguro — на днях начал ходовые испытания), а также на наземные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Впрочем, как пишет американский портал DefenseNews, «радары Aegis Ashore более совершенны, чем те, которые используются на эсминцах», а системы ПРО наземного базирования могли бы «сократить нагрузку на эти корабли и их экипажи в плане задач по противоракетной обороне».

В любом случае властям Японии придется и дальше думать о том, как совершенствовать систему защиты от угрозы, исходящей из КНДР. «Вызовы, связанные с северокорейскими баллистическими ракетами, не сократились, даже притом что интенсивность проводимых Пхеньяном ракетных испытаний стала более умеренной — тестируются системы не большой, а меньшей дальности, — пишет издание The Diplomat. — Однако те вооружения, которых в Токио опасались в 2017 году, в том числе такие системы, как баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2, по-прежнему не только существуют, но и, вероятно, серийно производятся в Северной Корее».

Дорогое удовольствие

Среди возможных вариантов, о которых могут задуматься в Токио, — создание своеобразного ограниченно самоходного плавучего «острова», который будет оснащен полноценной системой ПРО на базе установок Aegis. Стоимость подобного проекта неясна (хотя априори понятно, что дешевым он быть не может), но он имеет ряд явных преимуществ, одно из которых — мобильность. В Японии могут вернуться и к идее покупки систем THAAD — мобильных противоракетных комплексов наземного базирования для заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Впрочем, три года назад от этой идеи отказались — две установки Aegis Ashore оказались более бюджетным вариантом, чем шесть батарей THAAD.

Американская система ПРО THAAD Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ralph Scott

Не исключено, что нынешнее решение об отказе от наземных систем ПРО было принято также с учетом экономических соображений. Изначально стоимость каждой установки оценивалась примерно в 100 млрд иен (порядка $890 млн). Однако затем расценки на эксплуатацию и техобслуживание комплексов лишь росли и в итоге достигли $4,1 млрд в расчете на 30-летний срок службы. По словам Коно, в уже подписанных контрактах значится сумма примерно вдвое меньше. Часть средств уже перечислена американской стороне, и теперь Япония работает над возвращением платежей.

«Размещение этих комплексов связано с огромными затратами, а в то же время есть технические проблемы, связанные с этими комплексами в том плане, что они без дополнительной модернизации неэффективны и недостаточно бы защищали Японию», — отметил в беседе с «РИА Новости» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Помогли диалогу с Москвой

Косвенно решение Токио по Aegis Ashore может сказаться и на японо-российских отношениях. Например, глава МИД Тосимицу Мотэги допустил, что отказ от систем ПРО может повлиять на ход переговоров с Москвой по заключению мирного договора между двумя странами. Правда, дипломат тут же оговорился, что не испытывает «ни оптимизма, ни пессимизма» в отношении тех факторов, которые могут сказаться на этом процессе.

В Москве по понятным причинам особой радости от планов Токио разместить системы Aegis Ashore не испытывали. Еще в прошлом году глава МИДа Сергей Лавров говорил об «озабоченности теми рисками, которые создаются для нашей безопасности». В текущем месяце глава российской дипломатии, комментируя информацию об отказе Токио от покупки систем, напомнил, что в России считают важным «развивать диалог о разумной достаточности в отношении тех вооружений, которые страны региона разворачивает на своей территории и особенно не на своей территории».

Американская система ПРО Aegis Ashore Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Lin Huifen

Отказ Токио от американских комплексов ПРО — это положительный для российско-японских отношений вариант развития событий, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. В беседе с RT эксперт допустил, что решение Токио по Aegis Ashore «может стать позитивным фактором в российско-японском диалоге по мирному договору».

«Не угроза для России»

Для России наличие или отсутствие у Японии Aegis Ashore имеет в основном политическое значение, в том числе как показатель уровня координации Токио и Вашингтона в сфере безопасности. «Для США это было бы важно с точки зрения укрепления военно-технического сотрудничества с Японией, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт РСМД Илья Крамник. — Что же касается изменения баланса сил, то России по большому счету всё равно, есть такие комплексы у Японии или нет. В силу географического расположения этих комплексов они не представляли бы угрозы для наших стратегических ядерных сил на Дальнем Востоке — группировки ракетоносцев Тихоокеанского флота. Если вдруг, не дай бог, случится ядерная война между Россией и США, перехватить с территории Японии ракеты, запущенные с наших подводных лодок, будет физически невозможно».

Особой необходимости в Aegis Ashore у Японии нет — это страна с развитым военно-морским флотом, она единственная после США сейчас имеет развернутую группировку кораблей, оснащенную противоракетами стандарта SM-III, подчеркнул специалист, добавив, что этих кораблей достаточно для защиты от северокорейских ракет, учитывая в том числе географические особенности Японии. В целом в японских условиях береговые комплексы ПРО — «неоправданно дороги, учитывая их ограниченные возможности по сравнению с боевыми кораблями», к тому же «они сами по себе являются целями, которые притягивают к себе неприятельские удары в случае войны», уточнил эксперт.

Пуск SM-3 с борта крейсера – носителя управляемого оружия Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Lt. Chris Bishop Deputy Director/U.S. Navy

Согласен с такой точкой зрения и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов. По его словам, такие комплексы могли бы действовать «против КНДР и, возможно, против Китая», а вот против российских ракет, с учетом теоретической траектории их полета, применение Aegis Ashore с территории Японии исключено. «В целом это скорее вопрос национальной безопасности Японии, чем регионального баланса сил, — считает эксперт. — Хотя КНР плохо воспринимает попытки разместить системы ПРО в регионе».

Кирилл Сенин