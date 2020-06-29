Challenges (Франция): конфликт Франции и Турции, Дональд Трамп…Почему НАТО болен

Недавний инцидент между Турцией и Францией выявил проблемы атлантического альянса. На самом деле НАТО теряет свою эффективность из-за таких лидеров, как Трамп или Эрдоган. Но это больше проблемы связанные со стилем и личностью лидеров, чем со структурными проблемами.

НАТО это не нужно. В последние месяцы Атлантический альянс подвергался массовой критике и сегодня стал предметом споров, которых он мог бы избежать. Причина: агрессивные действия турецкого фрегата 10 июня против французского фрегата "Курбе", участвовавшего в миссии НАТО у побережья Ливии. Министерство обороны Франции решительно осудило действия Турции, члена НАТО, назвав их "исключительно агрессивным". По требованию Франции НАТО решила начать расследование инцидента. Эммануэль Макрон заявил, что инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, - это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО. В конце 2019 года президент Франции уже говорил, что Североатлантический союз находился в состоянии "смерти мозга" после наступления, начатого президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на северо-востоке Сирии, без консультаций с союзниками, но с согласия президента США Дональда Трампа.

В интервью "Challenges" заместитель директора Фонда стратегических исследований Брюно Тертре дает свою оценку этому инциденту и состоянию альянса.

Challenges: Что вы думаете о враждебных действиях Турции в отношении фрегата "Курбе"?

Брюно Тертре: То, что произошло, является крайне редким явлением между странами-членами НАТО. Турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль. Всеми армиями мира такие действия считаются очень агрессивными. Они являются частью предпосылок растущей напряженности в Средиземноморье между Турцией и Францией, которая встала на сторону Греции и на защиту ливийской оппозиции. Позиция Анкары, которая считает восточное Средиземноморье своими территориальными водами, согласуется с ростом националистических демонстраций, которые мы наблюдаем в период президентства Эрдогана, особенно с 2016 года.

- Как вы оцениваете реакцию на инцидент НАТО и стран-членов?

- Было начато расследование, и Франция получила четкую поддержку восьми европейских стран. Это говорит о том, сколько проблем возникает из-за поведения Турции и что, несмотря на то, что Анкара использует проблему мигрантов для шантажа, некоторые государства решили не дать себя обмануть.

- Этот эпизод отражает серьезный сбой в работе НАТО?

- Проблема заключается не в НАТО, который функционирует как военная организация коллективной обороны, а в "Атлантическом альянсе". Альянс должен основываться на общих ценностях и интересах. Однако в случае с Турцией Эрдогана мы не разделяем ни то ни другое. Эта проблема не нова. Напомню, что в 2016 году турецкие офицеры НАТО попросили убежища у стран-членов альянса.

К этому следует добавить отсутствие влияния США. Мы это ясно увидели при покупке Турцией российских зенитных ракет С-400. Пентагону пришлось настоять на том, чтобы Дональд Трамп не продавал истребитель F-35 Анкаре. До этого Трампу удавалось контролировать свою администрацию. Недавнее решение Вашингтона о сокращении числа американских военных в Германии также свидетельствует об отсутствии интереса к НАТО со стороны администрация Трампа. На самом деле НАТО теряет свою эффективность с такими лидерами, как Трамп или Эрдоган. Но это больше проблемы связанные со стилем и личностью лидеров, чем со структурными проблемами.

- Что может произойти после завершения расследования?

- Ничего особенного не произойдет, поскольку НАТО отвечает за "коллективную оборону", а не за "коллективную безопасность": ему не нужно разрешать споры между странами-членами. В прошлом НАТО удавалось оставаться относительно в стороне от разногласий среди своих членов. Однако, следует отметить, что США имеют возможность и готовы снизить возникающие напряженности, как это было в 1974 году между Анкарой и Афинами, и могли бы изменить ситуацию. Но у Америки Трампа нет такой возможности. И если Джо Байден займет его место маловероятно, что он сделает это приоритетом своей политики.

- В ноябре Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга НАТО". 22 июня он снова использовал это выражение. Что вы думаете по это поводу?

- В прошлом году он хотел оказать психологические воздействие, но это оказалось контрпродуктивным, потому что его слова напомнили некоторым, что в прошлом Франция проявляла недоверие к НАТО. Что касается группы экспертов, назначенных подумать о будущем направлении альянса, то это, скорее всего бесполезная затея. Сегодня Макрон вновь использовал это выражение, но опять же, скорее всего, оно не даст никакого эффекта.

Антуан Изамбар (Antoine Izambard)