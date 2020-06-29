Разведчики из США: Су-30 вылетал на перехват над Черным морем

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны. На перехват вылетел истребитель Су-30. В последнее время такие инциденты происходят все чаще. В Совфеде ранее отмечали, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.

Система противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа обнаружила над нейтральными водами Черного моря самолеты-разведчики американских ВВС, сообщает Минобороны. Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно выявили действия военных Соединенных Штатов.

Радиолокационные средства контроля начали непрерывно следить за самолетами ВВС США на значительном удалении от российской границы.

Американцев также сопровождал российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", - уточнили в сообщении.

В Минобороны заверили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Когда задача была выполнена, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В последнее время американские военные увеличили активность у российских границ. Ранее бомбардировщики ВВС США заметили над Балтийским морем. Россия в ответ на эти действия подняла в небо Су-27.

Несколько дней спустя американские B-52H пролетели над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31. Инцидент произошел 19 июня. Американские воздушные судна обнаружили силы ПВО Восточного военного округа. В национальном центре управления обороной России уточнили, что бомбардировщики ВВС США не нарушали российских границ, а самолеты РФ выполняли свои полеты в соответствии с международными правилами.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что такие полеты проводятся для проверки готовности систем ПВО и систем слежения.

"Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Не в плане сбить, а в плане просто предупредить летчиков, что они нарушают воздушное пространство РФ", - пояснил Джабаров радиостанции "Говорит Москва".

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут осуществлять аналогичные действия, когда российские самолеты летают в нейтральных водах.

В то же время сенатор обратил внимание, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.

За два дня до этого инцидента оборонное ведомство сообщало, что российские радиолокационные станции проследили за полетом бомбардировщиков В-52Н Соединенных Штатов над северо-восточной частью Тихого океана. Как отметили военные РФ, бомбардировщики не приближались к российским границам: полет выполнялся на расстоянии более 300 км от рубежей страны.

До этого российские истребители Су-27 вылетали на перехват группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря 15 июня.

«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», - отмечали в сообщении Минобороны РФ.

Российские радиолокационные средства контроля непрерывно сопровождали авиационную группу на значительном удалении от государственной границы РФ, подчеркнули военные.

Нарушения рубежей допущено не было.

В конце мая российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря, говорилось в сообщении Минобороны России. Когда истребители приблизились на безопасное расстояние к американским бомбардировщикам, самолеты Соединенных Штатов изменили направление полета от российской государственной границы. Действия В-1В ВВС США обнаружили дежурные по ПВО Западного и Южного военных округов.

Лидия Мисник