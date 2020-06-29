Разведчики из США: Су-30 вылетал на перехват над Черным морем

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны. На перехват вылетел истребитель Су-30. В последнее время такие инциденты происходят все чаще. В Совфеде ранее отмечали, что частота подобных полетов увеличивается при обострении международной ситуации.
Система противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа обнаружила над нейтральными водами Черного моря самолеты-разведчики американских ВВС, сообщает Минобороны. Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно выявили действия военных Соединенных Штатов.
Американцев также сопровождал российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", - уточнили в сообщении.
В Минобороны заверили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Когда задача была выполнена, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
В последнее время американские военные увеличили активность у российских границ. Ранее бомбардировщики ВВС США заметили над Балтийским морем. Россия в ответ на эти действия подняла в небо Су-27.
Несколько дней спустя американские B-52H пролетели над Охотским морем. Их сопроводили российские Су-30, Су-35 и МиГ-31. Инцидент произошел 19 июня. Американские воздушные судна обнаружили силы ПВО Восточного военного округа. В национальном центре управления обороной России уточнили, что бомбардировщики ВВС США не нарушали российских границ, а самолеты РФ выполняли свои полеты в соответствии с международными правилами.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что такие полеты проводятся для проверки готовности систем ПВО и систем слежения.
"Это все в нормах международного авиационного права. Их сопровождают наши истребители-перехватчики, которые готовы в любой момент пресечь полет, если возникает реальная необходимость. Не в плане сбить, а в плане просто предупредить летчиков, что они нарушают воздушное пространство РФ", - пояснил Джабаров радиостанции "Говорит Москва".
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут осуществлять аналогичные действия, когда российские самолеты летают в нейтральных водах.
За два дня до этого инцидента оборонное ведомство сообщало, что российские радиолокационные станции проследили за полетом бомбардировщиков В-52Н Соединенных Штатов над северо-восточной частью Тихого океана. Как отметили военные РФ, бомбардировщики не приближались к российским границам: полет выполнялся на расстоянии более 300 км от рубежей страны.
До этого российские истребители Су-27 вылетали на перехват группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря 15 июня.
«15 июня 2020 года дежурными силами ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств», - отмечали в сообщении Минобороны РФ.
Российские радиолокационные средства контроля непрерывно сопровождали авиационную группу на значительном удалении от государственной границы РФ, подчеркнули военные.
В конце мая российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили бомбардировщики В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного моря, говорилось в сообщении Минобороны России. Когда истребители приблизились на безопасное расстояние к американским бомбардировщикам, самолеты Соединенных Штатов изменили направление полета от российской государственной границы. Действия В-1В ВВС США обнаружили дежурные по ПВО Западного и Южного военных округов.
Лидия Мисник