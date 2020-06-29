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Трофейный танк Т-90 ржавеет у исламистов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе ожесточенных междоусобных столкновений джихадистов в Идлибе, после длительного перерыва, «засветился» трофейный Т-90 образца 1992 года.

Эта боевая машина была захвачена в Сирии боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещено в РФ) в начале года. Сирийские военные в ходе отступления оставили ее, из-за того, что она была в неисправном состоянии.

Захваченный танк является самой старой модификацией Т-90, которая в документах фигурирует, как образец 1992 года. Она отличается от современных версий отсутствием тепловизионного прицела. На нем установлен инфракрасный, имеющий более скромные характеристики по дальности обнаружения. Литая башня уступает по защитным свойствам сварной, которая применяется на новых моделях.

Двигатель имеет мощность всего 840 л.с., в отличие от Т-90А, у которого – 1000 л.с, и тем более Т-90М с 1130 л.с. Гусеницы аналогичны тем, которые установлены на Т-72, пишет Free News. У захваченного боевиками танка неисправна башенная зенитная пулеметная установка, которую террористы так и не смогли починить.

Ожидалось, что сирийская армия или ВКС РФ смогут быстрое нейтрализовать трофейный «девяностый», но боевики его спрятали и до последнего времени нигде не применяли, поэтому ему удалось уцелеть.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
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