Шойгу рассказал о масштабах форума «Армия-2020»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет представлено свыше 25 тыс единиц вооружения и военной техники», свое участие подтвердили более 1 тыс российских и иностранных компаний.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания военной коллегии.

В текущем году — и это главная отличительная особенность форума — он пройдет одновременно с Армейскими международными играми «АрМИ-2020», а на полигоне Алабино будет дан старт командам «Танкового биатлона», напомнил Шойгу.

«К отборочным состязаниям Армейских международных игр привлечено порядка 440 тыс военнослужащих. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году», — сказал Шойгу.