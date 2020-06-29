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Шойгу рассказал о масштабах форума «Армия-2020»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет представлено свыше 25 тыс единиц вооружения и военной техники», свое участие подтвердили более 1 тыс российских и иностранных компаний.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания военной коллегии.

В текущем году — и это главная отличительная особенность форума — он пройдет одновременно с Армейскими международными играми «АрМИ-2020», а на полигоне Алабино будет дан старт командам «Танкового биатлона», напомнил Шойгу.

«К отборочным состязаниям Армейских международных игр привлечено порядка 440 тыс  военнослужащих. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году», — сказал Шойгу.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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