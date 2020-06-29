Войти
ТАСС

SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки спутников Starlink

608
0
0
Спутники системы Starlink.
Спутники системы Starlink.
Источник изображения: twitter.com/SpaceX

Запуск уже переносили дважды

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию спутников системы Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу в Twitter компании.

"Сегодняшний запуск в рамках миссии Starlink отменяется", - говорится в сообщении. Согласно данным SpaceX, специалистам потребовалось дополнительное время для проведения предполетных проверок, при этом ракета-носитель и спутники нареканий не вызывают. "Новая дата запуска будет объявлена после согласования с пусковым комплексом", - отметили в компании. Ранее запуск переносился уже дважды и был намечен на пятницу на 16:18 по времени восточного побережья США (23:18 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ИТ
Похожие новости
06.05.2020
Компания SpaceX назначила новую дату запуска партии интернет-спутников
16.03.2020
SpaceX не смогла запустить 60 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета
18.02.2020
Ракета с 60 микроспутниками системы Starlink запущена с космодрома во Флориде
06.05.2019
Первый после аварии: Dragon Маска отправился к МКС
27.07.2018
Повелитель батута
26.02.2018
WSJ: у SpaceX нет шансов в срок создать сеть спутников для доступа к дешевому интернету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"