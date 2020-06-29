Войти
WarSpot

Китай разрабатывает гиперзвуковую «микроволновку»

557
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Китай может лишать своих противников электроники и электричества. Вчера, 25 июня, газета The Washington Times сообщила о том, что директор рабочей группы по электромагнитным вооружениям Агентства национальной безопасности США и Министерства внутренней безопасности Питер Прай озвучил планы Китая создать новый тип вооружений.

Оружие с импульсным электромагнитным излучателем (EMP) не ново, и активно применяется в различных оружейных системах. При этом Китай может стать первой страной, установившей «боевую микроволновку» в гиперзвуковой боевой модуль.

Гиперзвуковая ракета DF-17

Источник изображения: washingtontimes.com

«Китай находится на грани развертывания или уже развернул гиперзвуковое оружие, которое потенциально может быть вооружено ядерными или неядерными боеголовками EMP, что значительно увеличивает угрозу внезапного нападения на американские силы в Тихом океане и на Соединенные Штаты», — рассказал Питер Прай.

По словам Питера Прая, в Китае уже разработаны сверхмощные системы с импульсным электромагнитным излучателем. Такие установки могут уничтожить или временно вывести электронику на обширной территории. При установке их на гиперзвуковые ракеты, потенциальная угроза со стороны электромагнитного оружия существенно возрастает.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
03.03.2020
Гиперзвук для стабильности: Путин рассказал о мировом балансе
20.02.2020
WirtschaftsWoche (Германия): Россия и Китай устанавливают новые стандарты в вооружении
04.02.2020
США признали супероружие России «угрозой существованию нации»
30.01.2020
Гиперзвуковая гонка: США вступают в «конкуренцию великих держав»
25.03.2019
Российские военные корабли включили в число самых опасных на планете
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"