Китай разрабатывает гиперзвуковую «микроволновку»

Китай может лишать своих противников электроники и электричества. Вчера, 25 июня, газета The Washington Times сообщила о том, что директор рабочей группы по электромагнитным вооружениям Агентства национальной безопасности США и Министерства внутренней безопасности Питер Прай озвучил планы Китая создать новый тип вооружений.

Оружие с импульсным электромагнитным излучателем (EMP) не ново, и активно применяется в различных оружейных системах. При этом Китай может стать первой страной, установившей «боевую микроволновку» в гиперзвуковой боевой модуль.

Гиперзвуковая ракета DF-17 Источник изображения: washingtontimes.com

«Китай находится на грани развертывания или уже развернул гиперзвуковое оружие, которое потенциально может быть вооружено ядерными или неядерными боеголовками EMP, что значительно увеличивает угрозу внезапного нападения на американские силы в Тихом океане и на Соединенные Штаты», — рассказал Питер Прай.

По словам Питера Прая, в Китае уже разработаны сверхмощные системы с импульсным электромагнитным излучателем. Такие установки могут уничтожить или временно вывести электронику на обширной территории. При установке их на гиперзвуковые ракеты, потенциальная угроза со стороны электромагнитного оружия существенно возрастает.