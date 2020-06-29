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ТАСС

Су-30 вылетал на перехват самолетов-разведчиков США над водами нейтральными Черного моря

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Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"

В Минобороны сообщили, что экипаж российского истребителя идентифицировал разведчиков как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота был поднят в воздух в пятницу для перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, экипаж российского истребителя идентифицировал разведчиков как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета в сторону от государственной границы России.

"Полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что после выполнения задачи российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Как сообщили в Минобороны, действия самолетов-разведчиков ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля на значительном удалении от государственной границы РФ.

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