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Военное обозрение

Помпео представил неожиданное объяснение вывода части контингента США из Германии

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Источник изображения: Фейсбук/армия США в Европе

Неожиданное объяснение сокращения численности американского военного контингента в Европе представил госсекретарь США Майк Помпео. Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал вывод из Германии 12 с лишним тысяч военнослужащих. При этом американский президент не конкретизировал, куда именно эти войска будут выводиться. Ситуацией решили воспользоваться власти Польши. В ходе визита в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда предложил Трампу отправить основную часть выводимого из ФРГ контингента в его страну.

Сегодня Помпео дал понять, что для основной части выводимого из Германии контингента предусматривается размещение вне Европы.

Глава Госдепа США заявил о том, что Соединённые Штаты намерены «противостоять китайской угрозе вместе Индией и другими региональными партнёрами», а потому пересматривается сама логистика военного присутствия армии США.

Помпео:

НОАК представляют угрозу в регионе. Эта угроза направлена в адрес Индии, Филиппин, Индонезии, Малайзии, других стран.

Это заявление госсекретарь США сделал во время интерактивного Брюссельского форума-2020.

Майк Помпео:

Мы собираемся удостовериться, что мы правильно позиционированы, чтобы противостоять армии Китая. Мы считаем, что это вызов нашего времени, и мы собираемся убедиться, что у нас есть ресурсы для этого.

По словам Помпео, американская армия будет использовать такой логистический принцип, по которому основные силы постарается размещать там, где «больше угроза».

Помпео:

Конечно же, мы всё это делаем по согласованию с нашими европейскими партнёрами.

Индийское издание The Print, комментируя заявление Помпео, пишет о том, что госсекретарь не согласился с критикой, доносящейся в связи с этим решением в адрес президента Трампа. Трампа критикуют в Европе и самих США в связи с тем, что вывод части контингента из Европы, по мнению противников решения, «увеличит российскую угрозу».

Помпео:

Это не так. Мы вынуждены пересматривать некоторые принципы, которые брались за основу прежде. Наша способность сдерживать Россию или других противников больше не определяется только тем, где именно мы размещаем контингент. Мы должны распределять свои ресурсы эффективно.

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Страны
Германия
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Польша
Россия
США
Филиппины
Персоны
Трамп Дональд
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