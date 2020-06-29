Индия задумалась о покупке российских танков на базе платформы «Армата»

Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата». Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия», — приводит слова источника телеканал «Звезда».

По его словам, специалисты решают, что из оборудования новейшего танка может пойти на экспорт, а что нет.

В 2018 году сообщалось, что Индия планирует закупить 1 770 современных танков взамен устаревших Т-72 и Т-14. «Армата» рассматривается как кандидат для этой сделки.

19 апреля сообщалось, что российский танк Т-14 на платформе «Армата» прошел испытания в Сирии.

Серийные поставки Т-14 на платформе «Армата» в российские войска начнутся в 2021 году.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.