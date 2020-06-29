Гаагский суд сорвал сербско-косовскую «сделку века» с участием США

Международный уголовный трибунал обвинил лидеров Косово в массовых убийствах

Для Президента Сербии Александра Вучича июнь стал «горячим» месяцем. 21 июня правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является Вучич, одержала победу на парламентских выборах, получив большинство. А через два дня по приглашению Президента России Владимира Путина состоялся его визит в Москву. Участие 24 июня в Параде Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны вызвало незабываемые эмоции.

В Instagram Александр Вучич их прокомментировал так: «Удивительное ощущение, когда ты стоишь на Красной площади, а сербские военные маршируют. То, что я встал, и указал на сердце, я хотел показать, как я люблю сербский флаг, армию, Сербию. Это особое чувство». Гордость охватывает, когда с воинами страны-победительницы проходит Гвардия Армии Сербии. 75 сербских военнослужащих приняли участие в военном параде. Вучич подчеркнул, как он благодарен Путину за добрые слова и теплое гостеприимство. «Мы гордимся тем, что были в Москве и наши ребята шли под сербским флагом», - сказал президент Сербии.

Он отметил, что русский народ больше других пострадал в войне 1941-1945 годов, и его страна не допускает фальсификации истории.

Особая благодарность была высказана за помощь, оказанную во время пандемии коронавируса. К борьбе с коронавирусной инфекцией на сербской земле подключились российские военные, и сербский президент разместил в интернете фотографии, на которых написал: «С большим другом». На фото он пожимает руку и обнимает министра обороны России Сергея Шойгу.

По словам Вучича, визит в Россию оказался очень важным, так как речь шла о национальных и государственных интересах Сербии, в частности, о территориальной целостности и суверенитете. Сербский лидер подчеркнул, что на Западных Балканах политическая ситуация остается сложной, а Косово до сих пор является самой острой проблемой. Но Сербия, как свободная и независимая страна, по-прежнему, сохраняет военный нейтралитет. Беседы с «глазу на глаз» с российским президентом позволили обсудить «все возможные идеи и способы решения косовской проблемы».

Россию и Сербию связывает стратегическое партнерство, которое основывается на дружеских началах. В вопросе косовского урегулирования позиция Путина остается неизменной, и проблема статуса Приштины должна решаться только на основе резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1244, подтверждающей территориальную целостность Сербии.

После юбилейных торжеств в Москве Вучича ждали в Евросоюзе в Брюсселе, где он встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и другими участниками диалога Белграда и Приштины из ЕС. Президент Сербии ожидает вступления в Евросоюз до 2026 года. «Конец переговоров с ЕС ожидаю в 2024 году, членство – до 2026 года», - прокомментировало выступление Вучича национальное телевидение Сербии.

Ранее на 27 июня был объявлен саммит Александра Вучича и Хашима Тачи. Инициаторами встречи являлись президент США Дональд Трамп и спецпредставитель Белого дома по Сербии и Косово Ричард Гренелл. Предполагаемую встречу уже называли как «сделку века», косовский вопрос должен был стать главной темой обсуждения. Распускались слухи о том, что может быть подписан документ о независимости Косова. Вучич не признает территориальный раздел Сербии и надеялся, что Ричард Гренелл, как и обещал, будет обсуждать только экономические вопросы.

Но неожиданно «сделка века» сорвалась, а делегация Косова отказалась от встречи с руководством Сербии. Президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи, в прошлом главаря Армии освобождения Косова, Гаагский суд обвинил в преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая убийства, насильственные исчезновения лиц, преследования и пытки. В обвинительном заключении утверждается, что Хашим Тачи, Кадри Весели и другие обвиняемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления касаются сотен известных жертв косовских албанцев, сербов, Рома и других этнических групп и включают политических оппонентов, сообщается в документе.

The New York Times информирует, что обвинения суда стали шоком как на Балканах, так и в Вашингтоне. Г-н Тачи должен был встретиться в субботу в Белом доме с Александром Вучичем, чтобы продолжить косовско-сербский диалог при посредничестве американских официальных лиц, пишет американское издание. «Если обвинительное заключение будет подтверждено, это будет беспрецедентно», - сказал Виган Корролли, профессор права в Университете Приштины в столице Косово. Он добавил, что начали не с мелких, а самых «крупных рыб».

Ирина Дронина