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ТАСС

В Туле к 2023 году построят госпиталь Минобороны РФ

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Медицинское оснащение
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Общая площадь комплекса, состоящего из семи корпусов, составит свыше 30 тыс. кв. метров

ТАСС, 26 июня. Новый госпиталь Минобороны России на 150 коек планируют построить в Туле к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Строительство военно-клинического госпиталя Минобороны России на 150 коек планируется в Туле в районе Восточного обхода. Госпиталь будет предназначен для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей", - говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса, состоящего из семи корпусов, составит свыше 30 тыс. кв. метров. Ожидается, что стройка продлится до конца 2022 года. Здание возведут рядом с военно-патриотическим парком "Патриот", который был открыт в Туле в мае прошлого года.

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