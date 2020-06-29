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Российская газета

Внедорожный "Ураган": МАЗ-537 остается основным танковозом во Вьетнаме

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Источник изображения: Алексей Моисеев

Советские тягачи МАЗ-537 были созданы еще в конце 50-х годов, но, несмотря на солидный возраст, до сих пор эксплуатируются во многих армиях мира. Например, их неоднократно замечали в составе сирийских правительственных войск во время переброски различной тяжелой техники в ходе проведения операций против незаконных террористических формирований.

Есть такие тяжеловозы и в составе Вьетнамской народной армии, где они считаются основными танковозами. По некоторым данным, эти автомобили стали поставляться в страну в 70-е годы. С их помощью экономится ресурс двигателей и ходовых частей также далеко не новых средних Т-54, Т-55 и Т-62 и других имеющихся в подразделениях гусеничных бронемашин.

"Пятьсот тридцать седьмые" с колесной формулой 8х8 обладают феноменальной проходимостью, не уступающей танковой.

Длина тягача - 8 960 мм, высота - 2 880 мм, ширина - 2 885 мм. Клиренс - 500 мм.

Вес достигает 21,6 тонны, масса буксируемого полуприцепа - 65-75 тонн. Мощность 12-цилиндрового двигателя Д-12А-525А, как понятно из названия, составляет 525 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода по топливу - до 300 км.

Для перевозки Т-90С в ВНА применяют уже более современные КЗКТ-7428 с 650-сильными двигателями, обладающими более высокими характеристиками. Их, правда, гораздо меньше, чем МАЗ-537.



Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Сирия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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