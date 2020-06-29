Войти
Российская газета

В России начались испытания нового специального самолета-разведчика

762
0
+1
Источник изображения: Пресс-служба ОАК

На экспериментальном машиностроительном заводе имени Мясищева начались предварительные испытания модернизированного самолета Ан-140-100. Воздушное судно выполнено в варианте для проведения аэросъемки.

Как сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, в ходе наземных и летных испытаний предполагается проверить безопасность и надежность конструкции планера, а также работоспособность оборудования.

"На самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно", - сообщил управляющий директор авиазавода Александр Горбунов.

После чего самолет-разведчик поступит на специальные летные испытания в центр имени Чкалова.

В сообщении отмечается, что Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким и качественным разрешением. Полученные с его помощью аэросъемочные материалы могут быть использованы для создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-140
Компании
ОАК
ЭМЗ Мясищева
Похожие новости
30.03.2020
Оборудование аэрофотосъемочного варианта самолета Ан-140-100
25.01.2017
У Ил-112 растут крылья
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
22.08.2011
МАКС-2011 подводит деловые итоги
26.11.2008
ОАК: два года роста
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"