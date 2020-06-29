Режим самоизоляции возобновляется на Байконуре из-за новой вспышки коронавируса

Транспортировка ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» на стартовую площадку космодрома Байконур, 2019 год.

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Режим ограничительных мероприятий на территории Байконура продлен до 5 июля, с субботы вводятся дополнительные ограничительные меры, сообщает администрация города.

"Возобновлен домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста", - говорится в сообщении.

Кроме того, продлен запрет на проведение массовых мероприятий, снова приостановлена деятельность кинотеатров, спортивных учреждений, фитнес-клубов и иных объектов, оказывающих подобные услуги.

На Байконуре закрываются торгово-развлекательные и торговые центры и комплексы, Центральный рынок. Аптеки в городе смогут работать круглосуточно.

Не допускается передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, и передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Жителям в возрасте старше 65 лет предписано не покидать жилое помещение без крайней необходимости.

Приостановлена деятельность такси и ограничена работа общественного транспорта.

В городе Байконур отмечается прирост заболевших. Если 18 июня региональное управление Федерального медико-биологического агентства России в Байконуре сообщало о 56 зарегистрированных случаях заболевания Covid-19, то 22 июня этот показатель вырос в 1,5 раза - до 90. К пятнице в городе насчитывается уже 143 больных.

Ранее представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников заявлял, что госкорпорация старается отправлять на космодром Байконур минимум своих сотрудников из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В конце мая на Байконуре было решено отменить часть ограничительных мер, введенных ранее из-за Covid-19. Однако 12 июня в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в городе был продлен режим повышенной готовности. В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на Байконуре нет заболевших коронавирусом работников ракетно-космической отрасли.