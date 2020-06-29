"Сил недостаточно": зачем Индия требует российское оружие

Эксперт оценил, как российское оружие повлияет на конфликт Индии и КНР

На фоне вооруженного конфликта с Китаем Индия стремится укрепить сотрудничество с Россией в военной сфере. По информации СМИ, целью недавнего визита в Москву индийского министра обороны было ускорение закупок российского вооружения и военной техники. «Газета.Ru» разбиралась, поможет ли Нью-Дели в конфликте с Пекином оружие России.

В четверг завершился визит в Москву индийской делегации. Договоренность форсировать военно-техническое сотрудничество с крупнейшим покупателем российского оружия стала главным итогом визита в Москву главы Минобороны Индии Раджнатха Сингха.

Индия намерена ускорить закупки российского вооружения и военной техники, чтобы увеличить боевые и оперативные возможности национальных вооруженных сил.

Стремление Нью-Дели в кратчайшие сроки получить российские истребители и системы противовоздушной обороны вызвано растущей необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны Китая и Пакистана, проводящих ускоренную модернизацию своих ВВС.

Россия, как сообщает издание «Коммерсантъ», ускорит выполнение ключевого оборонного контракта с Индией, предусматривающего поставку Дели пяти зенитных ракетных дивизионов и средств управления ЗРС С-400 «Триумф», а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

Контракт на поставку Индии 21 истребителя МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ пока не подписан, однако индийская сторона выразила желание заключить его еще в октябре прошлого года (общая сумма сделки, предположительно, может составить $650 млн). В свою очередь, контракт на поставку Индии пяти ЗРС С-400 на сумму $5 млрд был подписан в октябре 2018 года.

Эти вопросы становятся более актуальными в условиях обострения ситуации на китайско-индийской границе. Как ранее писала «Газета.Ru», Нью-Дели и Пекин направляют войска в зону напряженности, и это несмотря на то что обе стороны говорят, что ситуация в регионе находится под контролем.

Эксперты считают, что существующие противоречия двух ядерных держав делают военный конфликт вполне возможным. Обе стороны в настоящее время преуменьшают масштаб и характер возникшей напряженности, которая рискует перерасти в вооруженное насилие.

Речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. метров. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.

15 июня, по информации СМИ, по меньшей мере 20 индийских солдат, включая полковника, погибли в результате ожесточенного столкновения между индийскими и китайскими войсками в районе долины Галван в восточной части Ладакха. Инцидент произошел на фоне заявленного «процесса деэскалации» в высокогорном пограничном районе и менее чем через неделю после того, как обе страны объявили о достижении соглашения о мирном урегулировании.

Китайские военные вторжения на границу рассматриваются как беспрецедентный отход от статус-кво, что привело к первым смертельным случаям на линии фактического контроля (ЛАК) за 45 лет.

Однако Народно-освободительная армия Китая провозгласила суверенитет над регионом долины Галван и обвинила Индию в нарушении их соглашения.

В этой связи возникает вопрос - насколько усилят российские поставки вооружения и военной техники боеспособность вооруженных сил Индии в случае конфликта с соседями (Китаем, и вполне возможно в коалиции с Пакистаном)?

«Несмотря на всю их важность для Нью-Дели, пока речь идет относительно о небольших объемах оружия. К примеру, пять зенитных ракетных дивизионов и средства управления ЗРС С-400 (несмотря на стратегическую значимость этого контракта) - это ведь, по сути дела, зенитный ракетный полк. Если он будет развернут на прикрытии столицы Индии - города Нью-Дели, то, безусловно, выполнит свою боевую задачу.

Но, к примеру, для того, чтобы прикрыть оперативно-стратегическое объединение войск Индии, втянутое в масштабный вооруженный конфликт с соседями, этого наряда сил явно недостаточно»,

- пояснил «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

А 33 истребителя, отметил собеседник издания, это даже меньше истребительного авиационного полка «нормального» штата, который составляет 36 боевых машин плюс шесть «спарок» - то есть двухместных учебно-боевых истребителей.

Тем более, обратил внимание генерал, ряд контрактов находится в стадии исполнения, а по некоторым достигнутым договоренностям еще предстоит процедура подписания.

В этой связи, полагает Валерий Запаренко, наверное, есть смысл вести переговоры о существенно больших поставках вооружения и военной техники (либо организации их лицензионного производства непосредственно на территории Индии в рамках программы «Make in India»).

«Индия давно испытывают острую необходимость в новых истребителях, военным руководством обозначена цель - 42 боевых эскадрильи, при этом в настоящее время ВВС страны располагают лишь 30, часть из которых оснащена устаревшими самолетами»,

- рассказал «Газете.Ru» эксперт Центра анализа стратегий и технологий Тимофей Борисов.

По словам специалиста, при этом очевидно, что в обозримой перспективе, удовлетворить эти потребности за счет собственной оборонной промышленности, при всех предпринимаемых усилиях в рамках программы «Make in India», ей не удастся.

Единственный вариант - закупка готовой продукции за рубежом, полагает Тимофей Борисов. При этом в последнее десятилетие, на фоне бурного экономического роста, Индия смогла позволить себе отойти от соблюдавшегося долгие годы принципа соотношения «цена-качество» при выборе систем вооружений, к закупке «престижных» и дорогостоящих западных образцов: американских военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules, французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale и т.д.

Однако в последнее время наблюдается замедление индийской экономики. Еще до введения карантина в связи с пандемией COVID-19 темпы роста снизились со среднего значения последних пяти лет в 7% до 5% в 2019-2020 фин. г. А согласно скорректированным прогнозам Международного валютного фонда, в 2020-2021 фин. г. рост составит всего 1,9%. Соответственно, сократится и военный бюджет.

«В этих условиях становится понятным, что, пожалуй, только Россия, способна предоставить отвечающую индийским требованиям продукцию по разумным ценам и в разумные сроки»,

- отмечает Тимофей Борисов.

По мнению специалиста, отношения Индии с Пакистаном и Китаем развиваются нестабильно, периоды эскалации сменяются периодами «затишья», однако оба соседа и осуществляемые ими мероприятия в сфере военного строительства и модернизации вооруженных сил в любом случае воспринимаются в Нью-Дели как угроза собственной безопасности.

«Поэтому можно согласиться с тезисом о том, что нынешнее решение об ускорении переговоров с Россией о закупке истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ является скорее стратегическим, нежели конъюнктурным. Но наложившиеся друг на друга экономические проблемы, последствия коронакризиса и участившиеся пограничные инциденты вынуждают Индию действовать более активно», - считает Борисов.

Что касается индо-российских отношений, то хотя они и оставались в целом дружественными, долгое время стагнировали.

Материальная база, которая традиционно поддерживает их - продажа оружия и несколько других проектов, поддерживаемых государством, - не расширялась в течение десятилетий.

Но даже и на этом фоне Россия за последнее время проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из этих неудач были по необъяснимым причинам, о чем ранее писала «Газета.Ru».

Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ, уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Тем не менее, Россия пока остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает около шести десятилетий.

По итогам прошлого года Индия вошла в тройку ведущих партнеров России по ВТС с портфелем заказов, превышающим $15 млрд.

За последние три года были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года.

В последнее время оба правительства (и в Москве, и в Нью-Дели) много говорили о необходимости придания индийско-российским связям нового импульса, и что можно в этой сфере достичь существенно большего результата. Очевидно, что более прочные и всеобъемлющие отношения с Индией помогут России сохранить равновесие в Большой Евразии, в том числе в отношении Китая. Индия также выиграет от более продуктивных и безопасных связей с Россией.

Есть ли способ улучшить индо-российские экономические и технологические связи и сделать геополитическое взаимодействие и взаимодействие в сфере безопасности более эффективным, не нарушая при этом связи Индии с США, а России - с Китаем? Ближайшее будущее даст вполне определенный ответ на этот вопрос.

Михаил Ходаренок