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Российская газета

Полноприводный спасатель: чем был уникален транспортер ЛуАЗ-967

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ЛуАЗ-967.
ЛуАЗ-967.
Источник изображения: Алексея Моисеева

В отечественных вооруженных силах традиционно большое внимание уделяется вопросам эвакуации военнослужащих, получивших ранения на поле боя. В настоящее время в войска поступают санитарные бронеавтомобили "Линза", выполненные на шасси повышенной защищенности "Тайфун". Кроме того, оборонное ведомство страны инициировало исследования по созданию специальных роботизированных систем, способных выполнять соответствующие задачи.

В Советской армии для спасения бойцов был разработан автомобиль-транспортер ЛуАЗ-967, обладавший рядом уникальных характеристик. Например, конструкторы, учитывая специфику применения, сделали его максимально низким - чуть выше полутора метров. Рулевая колонка откидывалась, и водитель мог управлять машиной полулежа. Это значительно увеличивало шансы уцелеть под огнем противника.

Если условия не позволяли подъехать непосредственно к раненому, предусматривалась возможность протянуть к нему трос (длина 100 м) и вытянуть пострадавшего на специальной волокуше.

Машина была очень компактной, длиной всего 3 682 мм и шириной 1 580 мм, клиренс составлял 285 мм. Снаряженная масса - 930 кг. Мощность двигателя, в зависимости от модификации, от 37до 42 л. с. Максимальная скорость - 75-80 км/ч по шоссе и 3-4 км/ч на плаву. Запас хода - 340 км. Также была предусмотрена возможность десантирования парашютным способом.

Транспортер выпускался почти четверть века, до 1989 года. Были также варианты для установки 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя", 73-мм станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье", противотанковых ракетных комплексов "Фагот" или "Конкурс".

Кроме Советской армии, поставлялся в вооруженные силы Германской Демократической Республики.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
Фагот
Проекты
Тайфун
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