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Церемония передачи камбоджийской армии 290 китайских грузовых автомобилей SAIC-Iveco Hongyan

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония передачи камбоджийской армии 290 китайских грузовых автомобилей SAIC-Iveco Hongyan

19 июня 2020 года в столице Королевства Камбоджа городе Пномпень в присутствии высшего командования камбоджийсой армии, в лице командующего сухопутными войсками генерал-лейтенанта Хун Манета, прошла церемония передачи 290 армейских грузовых автомобилей производства китайской компании SAIC-Iveco Hongyan.

SAIC-Iveco Hongyan является совместным китайско-итальянским предприятием со штаб-квартирой в г. Чунцин. С китайской стороны в предприятие входит SAIC motor corporation - государственная автомобилестроительная компания, крупнейшая в стране по производству автомобилей и их экспорту; на неё приходится четверть от продаж автомобилей в КНР.

Автомобильный завод совместного с итальянской IVECO предприятия начал работу в 2009 году. Мощность сборочной линии - 40 000 машинокомплектов в год.

Стоимость поставленной автомобильной техники в Камбоджу не сообщается.

Cо стороны bmpd добавим, что закупка данных 290 автомобилей была произведена Камбоджей из внебюджетных источников, за счет сделанных по "инициативе" премьер-министра Камбоджи Хун Сена камбоджийскими компаниями "благотворительных пожертвований" в специальный фонд. Контракт стоимостью около 40 млн долл на закупку этих автомобилей был заключен летом 2019 года, но их поставка задержалась на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Камбоджа
Китай
Компании
Iveco
SAIC
Проекты
2020-й год
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