Синьхуа (Китай): Польша, возможно, «примет предложение» о передислокации американских войск из Германии

В последние годы сотрудничество Польши и США в области обороны усиливается, пишет «Синьхуа». В том числе из-за «российской угрозы». При этом отношения Америки с Германией – одним из ее главных европейских союзников – продолжают ухудшаться. Издание разбирается, что стоит за решением США перебросить войска в Польшу.

Продолжается давление на американо-европейские отношения

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут разместить часть американских войск, дислоцированных в Германии, в Польше. Ранее Трамп приказал вывести около 10 тысяч американских солдат из Германии.

Аналитики полагают, что за передислокацией американских войск в Европе стоит ухудшение отношений с крупнейшим европейским союзником США - Германией. В то же время конфликт между Соединенными Штатами и Германией в сфере безопасности и в других областях является воплощением конфликта между Соединенными Штатами и Европой в последние годы.

Польша приглашает войска США

24 июня Трамп в Белом доме провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, посетившим Соединенные Штаты. На совместной пресс-конференции двух сторон Трамп заявил, что Польша предложила увеличить численность американских военных, дислоцированных в Польше, и Штаты могут перебросить часть американских сил из Германии в Польшу. Он подчеркнул, что Польша будет нести расходы за размещенные войска.

В Польше дислоцировано около 4500 американских военнослужащих, и они являются расквартированными войсками. Судя по заявлению высокопоставленных официальных лиц США на брифинге перед визитом Дуды 23 июня, количество американских войск, которое планируют перебросить из Германии в Польшу, до сих пор не установлено. Однако советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил 21 июня в Wall Street Journal, что несколько тысяч американских солдат, выведенных из Германии, могут быть отправлены в другие страны.

В последние годы Польша и США тесно сотрудничают в области обороны. В июне прошлого года Трамп и Дуда в Белом доме пришли к соглашению, что Соединенные Штаты отправят дополнительную тысячу военных в Польшу с целью укрепления двусторонних отношений и сдерживания "российской угрозы". После того, как американские СМИ объявили в начале этого месяца, что Трамп намерен сократить численность американских войск в Германии, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что Америка перебросит часть выводимых войск в Польшу.

Молли Монтгомери, эксперт Центра США и Европы Брукингского института, сказала, что Польша является верным союзником и важным партнером США в области безопасности. Войска США в Польше усилят военную мощь восточного крыла НАТО, и после выхода Великобритании из Европейского союза Польша сможет стать платформой для усиления политического курса США в ЕС.

Разногласия Германии и Америки не прекращаются

В отличие от сближения Соединенных Штатов и Польши, отношения с Германией, одним из их главных европейских союзников, в последние годы охлаждаются, и противоречия между двумя сторонами не утихают.

Став президентом США, Трамп проводит одностороннюю политику, которая отдает приоритет национальным интересам страны, из-за чего противоречия с Германией, которая все больше ценит мультилатерализм, становятся все более очевидными. Существует множество разногласий между двумя сторонами в таких областях, как роль НАТО, Иранское ядерное соглашение, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, экономические и торговые вопросы, проект строительства газопровода "Северный поток - 2" и даже способы обращения с международными организациями.

В области безопасности Германия изначально была одним из важнейших союзников Соединенных Штатов в Европе, а также служила штаб-квартирой американских военных, дислоцированных в Европе. По данным Министерства обороны США, на март этого года в Германии находилось около 35 тысяч американских военнослужащих. Тем не менее с самого вступления в должность Трамп обвинял Германию в недостаточных расходах на оборону и просил немецкую сторону увеличить финансирование, чтобы соответствовать стандарту, установленному на саммите НАТО в 2014 году, то есть в течение 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Несмотря на то, что в течение последних лет Германия увеличивала расходы на оборону, канцлер Германии Ангела Меркель признала, что, исходя из оценки текущего положения, оборонный бюджет Германии достигнет стандарта не ранее 2031 года.

В результате, США собираются выводить войска с целью оказать давление на Германию. В августе прошлого года бывший посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Германия всегда закрывала глаза на просьбу об увеличении военных расходов, из-за чего Соединенные Штаты рассматривают вопрос о перебросе военных частей из Германии в Польшу. 15 июня Трамп заявил, что сократит местные американские силы до 25 тысяч человек.

Отношения между США и Европой продолжают оставаться под давлением

24 июня на встрече с Дудой, Трамп, с одной стороны, дал высокую оценку американо-польским отношениям и похвалил Польшу за исполнение обязательств перед НАТО, а с другой, - продолжил критиковать Германию, заявив, что она "имеет задолженность" по крупным военным расходам НАТО. Аналитики отмечают, что администрация Трампа использует различное отношение европейских стран к России, чтобы разделить европейских союзников, и нынешнее передислоцирование войск также является одним из подобных решений.

По историческим причинам некоторые "новые" европейские страны, такие как Польша, испытывают страх перед Россией и считают ее самой большой угрозой, поэтому придерживаются внешней политики, враждебной России и следующей непосредственно за Соединенными Штатами. Хотя "старые" европейские страны, представленные, например, Германией, имеют и разногласия, и общие интересы с Россией, и они стремятся к европейской независимости и внутренней сплоченности. Меркель неоднократно призывала к тому, чтобы Европа прекратила полагаться на защиту Соединенных Штатов и взяла свою судьбу в собственные руки. Это, очевидно, то, чего Америка замечать явно не хочет.

Что касается новостей о перемещении части дислоцированных в Германии американских войск в Польшу, Моравецкий уже ранее в этом месяце заявил, что целью Польши является увеличение численности американских войск в своей стране, а не "копание под фундамент Германии". Но Зампредседателя ХДС в парламенте Йоханн Вадепуль подверг резкой критике план вывода войск США: "Это не способ обращаться с партнерами… Вывод войск приведет к потере интересов безопасности в Восточной Европе".

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отметила, что за решением США о переводе войск не стояло серьезных стратегических соображений, а также фактического основания для обсуждения этого решения с союзниками. "Суть этого решения не в перемещении войск, а в передаче политического послания: единство - основной источник силы НАТО - уже не важно".

Кроме того, эти действия США также могут оказать существенное влияние на стратегическую ситуацию в сфере безопасности в Европе, что уже заставило Россию насторожиться. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после того, как США решили сократить количество американских войск, дислоцированных в Германии, некая заинтересованная сторона немедленно предложила перебросить часть войск в Польшу, что заставило Россию забеспокоиться.

Лю Пинжань (刘品然), Жэнь Кэ (任珂), Чжан Чжан (张章)