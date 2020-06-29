В Москве прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 26 июня. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 26 июня прошло заседание Коллегии Минобороны России.

На заседании министр обороны РФ отметил, что с 12 июня к досрочному голосованию по поправкам в Конституцию России приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. "На сегодняшний день их количество составляет 157736 человек", – отметил Сергей Шойгу.

По его словам, обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн. военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала и ветеранов Вооруженных Сил. Он также обратил внимание должностных лиц на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер с тем, чтобы исключить любые риски для здоровья голосующих.

Затем были затронуты вопросы строительства новых полигонов и интенсивности боевой подготовки. "Минобороны РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой учебы, все планы выполняются, – заявил глава военного ведомства. – С декабря 2019 года проведено порядка 1100 тактических учений, включая межвидовые и двусторонние. Интенсивность мероприятий боевой учебы с 2012 года выросла более чем в семь раз".

Далее министр сообщил, что индивидуальные показатели боевой подготовки, установленные для военнослужащих, достигнуты, и уточнил, что стаж практического вождения механиков-водителей бронетанковой техники повысился на 28% в зимнем периоде обучения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водителей – на 8%.

"В Военно-морском флоте наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок составила более семи тысяч суток", – сказал Сергей Шойгу. Он также отметил, что для оперативного доступа к документам боевой подготовки в базе данных Национального центра управления обороной с марта началась работа электронной библиотеки. В нее уже загружено 275 наставлений, руководств и учебно-методических пособий, разработанных с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Кроме того, министр остановился на подготовке к АрМИ-2020. "К отборочным состязаниям Армейских международных игр привлечено порядка 440 тыс. военнослужащих. Это в восемь раз больше, чем в прошлом году", – сказал Сергей Шойгу и перешел к другому важному событию этого года – Международному военно-техническому форуму (МВТФ) "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в военно-патриотическом парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигонах Алабино и Ашулук и в округах.

"Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний, которые выставят свыше 25 тыс. различных экспонатов вооружения и военной техники", – сообщил министр. Он напомнил, что в этом году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с МВТФ состоится открытие Армейских международных игр, а на полигоне Алабино будет дан старт командам "Танкового биатлона".

Также глава военного ведомства напомнил об участии военнослужащих в парадах и торжествах в честь юбилея Великой Победы. "24 июня в городах-героях и еще 19 российских городах прошли военные парады и торжественные мероприятия с участием военнослужащих в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, – сказал Сергей Шойгу. – В них приняло участие 58,5 тыс. человек". По его словам, в парадах также было задействовано 1994 ед. техники, 444 самолета и вертолета. Зрители увидели парадные расчеты 13 зарубежных стран, а в качестве почетных гостей в Москву прибыли главы 10 государств и 16 оборонных ведомств.

"Кроме того, торжественные мероприятия прошли в 420 населенных пунктах, в том числе в сирийском Хмеймиме. В них было задействовано около 80 тыс. человек, 1711 ед. техники, 52 воздушных судна", – добавил министр. Он поблагодарил всех, кто обеспечил проведение парадов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне, и дал указание Генеральному штабу представить предложения по поощрению личного состава, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.