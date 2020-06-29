Крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для учений с применением ракетного вооружения

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел в море для выполнения плановых задач боевой подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота в пятницу.

"Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки в летнем периоде обучения", - сказали в пресс-службе.

Перед выходом экипаж крейсера отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море и базового допуска к выполнению боевых упражнений.

"В ходе данного выхода в море экипаж крейсера отработает учебно-боевые задачи во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО, а также с экипажами других надводных кораблей и подводных лодок Северного флота", - заявили в пресс-службе.

На различных этапах выхода в море крейсер будет действовать в нейтральных водах акваторий Баренцева и Норвежского морей.

"На завершающем этапе корабль выполнит боевые упражнения комплексами ракетного и артиллерийского вооружения", - заявили в пресс-службе.