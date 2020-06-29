Поставки зенитных ракетных систем С-400 в Индию будут ускорены

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Сергея Строканя "Российское оружие спешит в Индию. Дели готовится к противостоянию с Китаем и Пакистаном" , Россия ускорит выполнение ключевого оборонного контракта с Индией, предусматривающего поставку Дели пяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. Договоренность форсировать военно-техническое сотрудничество с крупнейшим покупателем российского оружия стала главным итогом визита в Москву главы Министерства обороны Индии Раджнатха Сингха. Стремление Дели в кратчайшие сроки получить российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) вызвано растущей необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны Китая и Пакистана, проводящих ускоренную модернизацию своих ВВС. Как пояснили "Ъ" индийские военные источники, российское оружие в случае конфликта лишит противника шанса добиться превосходства в воздухе.

Пусковые установки 5П85СЕ2 зенитной ракетной системы С-400 перед Парадом Победы на Красной Площади в Москве, 24.06.2020 (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

В ускоренном порядке

Завершившийся в четверг трехдневный визит в Москву министра обороны Индии Раджнатха Сингха, его первого заместителя Аджая Кумара и других высокопоставленных военных стал первой зарубежной поездкой индийской официальной делегации после начала пандемии коронавируса.

Хотя главной целью визита было объявлено участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, Раджнатх Сингх провел в Москве серию встреч и переговоров, в которых принимали участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Накануне визита агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в Дели, сообщило, что индийская делегация будет просить Москву ускорить поставки российского оружия. Прошедшие переговоры эту информацию подтвердили. После встречи с вице-премьером Борисовым, который приехал на нее прямо в гостиницу "Метрополь", где остановилась индийская делегация, глава Минобороны Индии не скрывал удовлетворения. Не называя конкретных сделок, он дал понять, что цель полностью достигнута:

"Обсуждение было очень продуктивным. Меня заверили, что текущие контракты будут не просто выполняться, но во многих случаях выполняться в более сжатые сроки. Все наши предложения получили положительный отклик с российской стороны".

Контракт на поставку Индии 21 истребителя МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ еще не подписан, однако индийская сторона выразила желание заключить его еще в октябре прошлого года (общая сумма сделки, предположительно, может составить $650 млн). В свою очередь, контракт на поставку Индии пяти ЗРС С-400 на сумму $5 млрд был подписан в октябре 2018 года. При этом в Дели сразу дали понять, что не откажутся от приобретения российских систем ПВО, несмотря на давление со стороны Вашингтона, грозившего ввести карательные меры против Индии в соответствии с законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA).

В прошлом году Индия перевела России первый транш в размере около $800 млн в счет контракта по С-400, и в марте этого года Дмитрий Шугаев в интервью "Интерфаксу" заявил, что Дели получит первую систему С-400 в 2021 году. Однако теперь, после переговоров в Москве, Дели рассчитывает, что первая система С-400 будет поставлена в страну уже до конца этого года. При этом выполнение контракта в целом будет завершено в 2024 году (предполагается, что российская сторона будет поставлять Индии по одному комплексу С-400 в год). "Если этот сценарий будет реализован, то мы увидим первую установку С-400 на военном параде по случаю Дня Республики Индия, который пройдет на главном проспекте индийской столицы Раджпатх 26 января будущего года. Эта система станет нашей серебряной пулей против врагов",- сообщил "Ъ" индийский военный источник.

В связи с происшедшим накануне визита индийской делегации в Москву резким обострением ситуации на линии контроля с Китаем в Ладакхе ряд российских и зарубежных СМИ счел стремление индийской стороны ускорить выполнение оружейных контрактов ответной реакцией на инцидент 16 июня.

Однако индийские источники "Ъ" указывают на то, что инициатива Дели имеет под собой долгосрочные стратегические расчеты, связанные с необходимостью сохранения меняющегося баланса сил сразу на двух границах - с Китаем и Пакистаном.

"После того как Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20 собственной разработки, ВВС Индии оказались в сложной ситуации. В случае боевых действий может сложиться ситуация, когда Индия будет вынуждена использовать свои истребители одновременно как в оборонительных, так и в наступательных целях. А это весьма непросто",- говорит индийский собеседник "Ъ". И добавляет: "Дисбаланс будет устранен после того, как ЗРС С-400 возьмут на себя основную роль по защите воздушного пространства Индии, позволяя заглядывать вглубь пакистанской территории и отслеживать самолеты противника, как только они окажутся в воздухе, а также следить за китайскими истребителями, взлетающими с аэродромов вдоль Тибетского плато. Таким образом, С-400 освободят наши многоцелевые истребители для выполнения таких задач, как нанесение ударов по наземным целям, избавив их от необходимости вести воздушные бои с истребителями противников".

Как Индия и Пакистан вступили в новое противостояниеПо данным собеседников "Ъ" в Дели, три из российских систем С-400 после их получения Индией будут размещены на границе с Пакистаном и две - на линии контроля с Китаем (по одной системе на западном и восточном участках). При этом С-400 станут ключевым элементом системы ПВО Индии, состоящей из трех частей и также включающей в себя зенитные ракетные комплексы Akash индийского производства.

"Испытание российско-китайской дружбы"

Китайская сторона информацию о планируемом ускорении выполнения российских оборонных контрактов с Индией официально никак не комментирует. Однако накануне переговоров индийской делегации в Москве в русскоязычном аккаунте газеты "Жэньминь жибао" (официальное печатное издание Центрального комитета Компартии Китая) в сообществе "Общество востоковедов России" появился комментарий под заголовком "Индия проведет испытание российско-китайской дружбы?". "Жэньминь жибао" отмечает: "Если Россия хочет смягчить сердца и китайцев, и индийцев, лучше всего не поставлять вооружение Индии в чувствительные моменты. Две азиатские державы являются очень близкими стратегическими партнерами России". Напомним, что ранее Пекин приобрел у России шесть систем С-400. Китайская газета также ссылается на публикацию "Ъ" от 23 июня, в которой говорится о предпринимаемых Индией и Китаем шагах по деэскалации на линии контроля в Ладакхе.

"Очевидно, что Пекин пытается повлиять на решение Москвы о продаже Индии оружия. И раньше в частных разговорах китайские дипломаты и эксперты выражали российским коллегам недовольство военно-техническим сотрудничеством Москвы с оппонентами Пекина, прежде всего с Индией и Вьетнамом. Впрочем, все эти попытки можно воспринимать скорее как пробные шары, тестирующие, насколько российская сторона вообще поддается давлению по этому вопросу",- пояснил "Ъ" руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. "Можно предположить, что китайские дипломаты также создают некую "кредитную историю" и, если в отдаленном будущем Пекин захочет попытаться давить на Москву и всерьез добиваться сворачивания российского ВТС с Дели и Ханоем, в ход пойдет тот аргумент, что это пожелание к стратегическим партнерам у КНР возникло не вчера",- продолжает эксперт.

По словам господина Габуева, "пост русскоязычной онлайн-команды "Жэньминь жибао", официального рупора китайской Компартии,- это первая попытка повлиять на мнение российского экспертного сообщества с помощью открытых инструментов публичной дипломатии".

"Неизвестно, является ли этот шаг выполнением инструкции из Пекина или инициативой самих местных сотрудников, реализующих установку руководства КНР быть более активными и креативными в отстаивании интересов Китая на международной арене",- добавляет эксперт.

"Российское руководство вряд ли пойдет на поводу у китайских товарищей. Хотя отношения с Китаем - краеугольный камень российской внешней политики, превращаться в младшего партнера Китая и жертвовать отношениями с другими игроками Москва явно не хочет. Именно поэтому отношения с такими странами, как Индия или Вьетнам, важны и из-за узких соображений расширения портфеля экспортных заказов, и из-за более широких стратегических соображений - необходимости уравновешивать отношения с Пекином развитием доверительных контактов с другими центрами силы, в особенности с Дели. До сих пор Москва неукоснительно следовала этому курсу, и вряд ли она откажется от него впредь",- резюмирует Александр Габуев.