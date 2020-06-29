Войти
Российская газета

В России проведут ряд крупных военных учений с июля по сентябрь

719
0
0

С июля по сентябрь 2020 года Минобороны запланировало проведение ряда крупных учений.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, эти учения будут масштабными, к ним будут привлекаться большое количество сил и средств.

По словам министра, во время летнего периода в войсках сначала проведут ряд специальных учений, а затем перейдут к практическим действиям в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

Во время летней учебы также будут сосредоточены усилия на подготовке летного состава Воздушно-космических сил и морской авиации. Кроме того, акцент будет сделан и на прыжках с парашютом в Воздушно-десантных войсках.

Подводя итоги парадов, прошедших 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу поблагодарил всех, кто обеспечил проведение этих торжественных мероприятий на самом высоком уровне.

"Прошу генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава", - сказал Шойгу. По его словам, мероприятия 24 июня прошли в 19 российских городах. В них приняли участие 58,5 тысяч человек, почти 2 тысячи единиц техники, 444 самолета и вертолета, а также 13 зарубежных стран.

Шойгу отметил, что торжественные мероприятия прошли в 420 населенных пунктах, в том числе на российской базе в Хмеймиме.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
04.03.2019
Минобороны: системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время
24.12.2018
Министерство обороны России заключило контракт на поставку единой системы управления войсками ЕСУ ТЗ
29.11.2018
Минобороны России ежегодно получает не менее 3,5 тыс. зданий и сооружений
19.11.2015
Россия вступила в оборонную пятилетку
19.02.2014
С опорой на флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 21:31
  • 19
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"