В России проведут ряд крупных военных учений с июля по сентябрь

С июля по сентябрь 2020 года Минобороны запланировало проведение ряда крупных учений.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, эти учения будут масштабными, к ним будут привлекаться большое количество сил и средств.

По словам министра, во время летнего периода в войсках сначала проведут ряд специальных учений, а затем перейдут к практическим действиям в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

Во время летней учебы также будут сосредоточены усилия на подготовке летного состава Воздушно-космических сил и морской авиации. Кроме того, акцент будет сделан и на прыжках с парашютом в Воздушно-десантных войсках.

Подводя итоги парадов, прошедших 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Шойгу поблагодарил всех, кто обеспечил проведение этих торжественных мероприятий на самом высоком уровне.

"Прошу генеральный штаб представить предложения по поощрению личного состава", - сказал Шойгу. По его словам, мероприятия 24 июня прошли в 19 российских городах. В них приняли участие 58,5 тысяч человек, почти 2 тысячи единиц техники, 444 самолета и вертолета, а также 13 зарубежных стран.

Шойгу отметил, что торжественные мероприятия прошли в 420 населенных пунктах, в том числе на российской базе в Хмеймиме.

Александр Степанов