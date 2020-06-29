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Интерфакс-АВН

Россия проведет наиболее крупные учения 2020 года в июле-сентябре

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С. Шойгу
С. Шойгу.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Россия запланировала наиболее масштабные военные учения на период с июля по сентябрь, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наиболее масштабные мероприятия боевой учёбы 2020 года с привлечением большого количества войск пройдут в июле - сентябре",- заявил Шойгу на коллегии ведомства в пятницу.

Он сообщил, что во время летнего периода обучения предстоит провести комплекс специальных учений, а затем перейти к "практическим действиям войск в ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020".

"Также в этом периоде сосредоточим усилия на подготовке лётного состава Воздушно-космических сил, морской авиации и на прыжках с парашютом в Воздушно-десантных войсках",- отметил Шойгу.

20 марта Шойгу заявил, что подготовка к СКШУ "Кавказ-2020" уже ведётся. По словам замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, запланированная на сентябрь активная фаза учений "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году.

Как сообщалось, в главных военных учениях России прошлого года

"Центр-2019" приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20

тыс. единиц военной техники и вооружения, около 600 летательных

аппаратов.

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Шойгу Сергей
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