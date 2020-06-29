Bayraktar: теперь и для Азербайджана

Турция нашла еще одного покупателя для своих ударных дронов. Вчера, 25 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Азербайджан планирует приобрести десятки вооруженных беспилотников турецкого производства.

По словам министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, «работа по приобретению беспилотников продолжается, но уже есть результаты». Недавно парламент Азербайджана одобрил законопроект о получении финансовой помощи от Турции, которая будет использована для закупки систем вооружения.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2 Источник изображения: defensenews.com

В Минобороны не разглашают интересующие их модели бепилотников, а также количества запланированных к покупке единиц. При этом турецкие СМИ указывают, что речь идет о модели Bayraktar TB2, а потенциальная сделка может включаться в себя «десятки» беспилотников и вооружение для них.

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии.

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту свыше 7300 м и находиться в воздухе до 24 часов. Аппарат способен отдаляться от пункта управления на расстояние до 150 км и работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость — 130 км/ч.

Длина дрона составляет 6,5 м, размах крыльев — 12 м. Максимальная взлётная масса беспилотника — 650 кг, при этом полезная нагрузка составляет 55 кг. Аппарат оснащён множеством камер и систем наблюдения, что позволяет использовать его для разведывательных целей. Кроме того, Bayraktar TB2 способен нести корректируемые бомбы и ракеты с лазерным наведением.