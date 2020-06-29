Много шума из ничего: задымившийся "Бумеранг" быстро вернули в строй

Поломка бронетранспортера "Бумеранг", который был задействован на юбилейных торжественных мероприятиях в Москве, была оперативно устранена. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны назвали причину, по которой "Бумеранг" начал дымить на улицах Москвы - масло попало в выпускной коллектор, неисправность уже устранена. pic.twitter.com/ruaVOgekQ1 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 26, 2020

Причиной возникшего задымления моторно-трансмиссионного отделения стало попадание масла в выпускной коллектор. В настоящее время БТР находится во временном парке хранения техники.

Военные эксперты не видят в случившемся ничего экстраординарного - подобные инциденты происходят во многих странах мира как с бронемашинами, проходящими испытания, так и теми, которые много лет состоят на вооружении.

Из давних происшествий можно вспомнить инцидент, произошедший в 40-е годы со знаменитым тяжелым советским танком ИС-7, который во время марша был полностью уничтожен огнем.

В январе этого года во время учений в Польше сгорел американский Stryker. Бронетранспортер двигался по обычной дороге, когда экипаж услышал какие-то подозрительные звуки. Имеющаяся на борту автоматическая система пожаротушения не сработала штатно, и возгорание пришлось ликвидировать местным пожарным. К счастью, никто не пострадал.

#Stryker of 2nd Cavalry Regiment of the #US Army caught fire on the road in #Poland.

In the car were two people who were not injured in a fire. They said that before the fire they heard a noise. pic.twitter.com/WWMCg8vQRl — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) January 20, 2020

В конце марта в США на территории Форта Худ (штат Техас) вспыхнул М1А2 2-й кавалерийской дивизии. Находившиеся борту военнослужащие успели покинуть аварийную машину. Ущерб был столь значителен, что, по всей видимости, этот Abrams будет списан.

Сообщалось, что подобные несчастья с американскими основными боевыми танками случаются регулярно, хотя они находятся на вооружении почти 40 лет, и, казалось бы, все технические проблемы давно должны были быть устранены.

An M1 Abrams main battle tank belonging to 2nd Battalion, 12th Cavalry Regiment caught fire on Thursday at Fort Hood, Texas.#USArmy #Abrams #MBT pic.twitter.com/TGVb94Xco2 — The Dead District (@TheDeadDistrict) March 24, 2020

Алексей Моисеев