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Российская газета

На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений

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УМЗ-Г.
УМЗ-Г.
Источник изображения: Илья Максимов/РГ

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, более 1 тысячи компаний представят свыше 25 тысячи образцов вооружений и техники. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, предприятия оборонной промышленности из России покажут свои новейшие разработки не только в статической экспозиции, но и продемонстрируют их в динамике. Для этих целей Минобороны выделяет порядка 690 единиц современного вооружения.

Шойгу рассказал, что в 2020 году форум пройдет в новом формате. Впервые одновременно с форумом стартуют Армейские международные игры, а на полигоне в Алабино начнутся состязания по танковому биатлону.

Гости форума смогут обсудить в рамках научно-деловой программы вопросы обеспечения обороны и безопасности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ.

На форум "Армия-2020" приглашены главы министерств обороны 133 стран и официальные делегации разных государств. Все участники и гости мероприятия смогут посетить Главный храм Вооруженных сил, музейный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы".


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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