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Российская газета

Истребителям F-35 запретили летать в грозу

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Источник изображения: U.S.Marine Corps/Wikimedia.org

У американского истребителя F-35 Lichtning II обнаружилась новая проблема - из-за неисправности в бортовой системе генерации инертного газа (OBIGGS) до особого распоряжения запрещены полеты самолетов этого типа в грозу.

Во время техобслуживания F-35 на авиабазе Хилл в штате Юта обнаружилось повреждение трубопровода OBIGGS. Эта система подает азот в полости самолета после удара молнии. Поскольку плохая работа OBIGGS чревата взрывом в воздухе, истребителям предписано держаться от грозовых фронтов на расстоянии не менее 25 миль,

Выявленная неисправность не является заводским браком и связана "с полевым обслуживанием самолетов", заявил Air Force Magazine представитель Lockheed Martin. Ранее базирующееся на японском острове Хонсю авиакрыло Корпуса морской пехоты США запросило у командования переносные громоотводы для защиты своих F-35 на стоянке. Композитные материалы, из которых сделан самолет, способствуют выгоранию бортовой электроники при мощном электрическом разряде. По иронии судьбы название F-35 переводится как "Молния".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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