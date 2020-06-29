Российские транспортники получили современные системы ПРО

Главный конструктор компании «Радиоприбор» Евгений Глебов сообщил в эфире радио Sputnik, что Ил-76МД-90А и топливозаправщик на его базе получили бортовой комплекс обороны, защищающий от ракет.

«Комплексы обороны ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. На первом образце топливозаправщика стоит система, которую изготовил разработчик, а Ил-76МД-90А выпускается серийно, поэтому туда мы ставим серийные комплексы обороны», — сказал Глебов, не уточнив названия комплекса.

Он отметил, что разработчиком комплексов является НИИ «Экран», а производит их «Радиоприбор». Эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что Ил-76МД-90А - современный многофункциональный самолёт, который может использоваться в разных модификациях. «Ил-76МД-90А - это очень глубокая модернизация тяжёлого транспортного самолёта Ил-76, основного в армии СССР, и, соответственно, в российской армии», - сказал он.

Защита от ракет и раньше стояла на советских и российских военных самолётах и вертолётах. Она включала в себя устройства, отстреливавшие тепловые ловушки для защиты от ПЗРК, а также систему инффракрасных помех «Липа», отмечает ПМ.