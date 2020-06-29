Есть контракт на выход туриста в открытый космос в 2023 году

Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Между российской РКК «Энергия» и американской компанией Space Adventures Inc. подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции (МКС)», - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что согласно планам, в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС.