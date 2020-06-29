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Есть контракт на выход туриста в открытый космос в 2023 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«Между российской РКК «Энергия» и американской компанией Space Adventures Inc. подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции (МКС)», - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что согласно планам, в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Энергия РКК
Проекты
МКС
Союз ПКК
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