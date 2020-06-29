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ЦАМТО

Минобороны закажет разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых

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Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 26 июня. Минобороны РФ объявило закрытый конкурс на разработку роботизированного комплекса для эвакуации раненых, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 250 млн. руб.

Информация об этом размещена на портале госзакупок, передает "РИА Новости".

"Выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", – сформулирован объект закупки.

Подробности предполагаемой разработки не приводятся, заказчик ожидает окончания работ до 10 ноября 2022 года.

В документации указывается, что источником финансирования является федеральный бюджет, закупка осуществляется по государственному оборонному заказу.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 июля, итоги подведут 5 августа, сообщает агентство.

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